Eerste Apple-event van 2023 in maart? Dat is nog écht niet zeker

Vorig jaar hield Apple al vroeg het eerste event van het jaar. Komt er in 2023 ook weer Apple-event in maart? Dat is nog helemaal niet zeker en dat ligt aan één product.

Komt er in 2023 een Apple-event 2023 in maart?

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: dat weten we niet. Sterker nog, waarschijnlijk ligt het aan één specifiek product dat Apple nog in de planning heeft staan. Dit Apple-product is Apple Reality, oftewel de VR/AR-bril van de techgigant.

Maart-event Apple komt wel (bijna) elk jaar terug

Vorig jaar hield Apple op 8 maart een event genaamd ‘Peak Performance’. Hierin werden een nieuwe iPhone SE, Mac Studio, Studio Display en meer getoond. In 2021 was er een event op 20 april, waar onder andere de 24-inch iMac, AirTag en nieuwe iPad Pro verschenen. In 2020 was er geen event, maar in 2019 en 2018 juist wel.

Wanneer je dus de voorgaande jaren bekijkt, lijkt het er sterk op dat Apple ook in 2023 een event gaat houden in maart. Toch is dat nog even afwachten. Dat ligt dus vooral aan de productie van Apple Reality (en hoe ver Apple gevorderd is).

Nieuwssite Bloomberg zei al eerder dat Apple van plan is om de VR/AR-headset ergens in het voorjaar aan te kondigen. De techgigant hoopt zelfs voor WWDC met een aankondiging te komen en dat event wordt in juni gehouden. Oorspronkelijk zou Apple de headset zelfs al in januari hebben aangekondigd, maar door vertragingen is dat er nooit van gekomen.

Zelfs al komt de aankondiging toch in maart, dan kun je de headset waarschijnlijk pas ergens in het najaar van 2023 kopen. Ontwikkelaars moeten namelijk genoeg tijd krijgen om de software voor de VR/AR-headset te ontwikkelen.

Lees meer: Groot lek Apple Reality verklapt (bijna) alles over de slimme bril

Meer onthullingen tijdens Apple-event maart 2023

Als er dan toch in maart 2023 een Apple-event komt, dan zal Apple Reality de grote ster van de show zijn. Maar wat kun je dan nog meer verwachten? Nou, we wachten al langer op een 14-inch en 16-inch MacBook Pro met een M2 Pro of M2 Max-chip. Dus die komt waarschijnlijk ook tijdens het event om de hoek kijken.

Daarnaast komt er volgens Apple-analist Mark Gurman een Mac Pro met een M2-chip. De Mac Pro met deze chip heeft een 24-core cpu en een 76-core gpu met minimaal 192GB aan werkgeheugen. Naar verwachting is de nieuwe Mac Pro met de M2 Ultra-chip uit te breiden met meer opslagruimte, werkgeheugen en meer.

Lees meer: Apple cancelt mogelijk Mac Pro met M2 Extreme – deze uitvoering komt er wél

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.