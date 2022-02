Apple-event maart 2022: welke producten onthult Apple?

Het eerste Apple-event van 2022 nadert met rasse schreden. Op dinsdag 8 maart doet Apple vermoedelijk de eerste productonthullingen van het jaar. Lees snel verder, want in dit artikel lees je over onze verwachtingen van het Apple-event van maart 2022!

Apple-event maart 2022

Volgens de zeer goed ingelichte Mark Gurman van Bloomberg mikt Apple op dinsdag 8 maart voor het eerste Apple-event van 2022. De Apple-insider verklapte ook welke producten we dan mogen verwachten. Apple onthult waarschijnlijk een nieuwe iPhone, iPad én Mac.

1. iPhone SE 2022

De eerste iPhone SE verscheen in 2016, de tweede generatie bracht Apple in 2020 uit en in maart presenteert Apple vermoedelijk de derde versie. De nieuwste SE ziet er precies uit zoals zijn voorganger, dus er komt opnieuw een 4,7-inch scherm met een thuisknop voor Touch ID.

Onder de motorkap heeft de nieuwe iPhone SE 2022 echter leuke verbeteringen. Er zit een moderne processor in, waarschijnlijk de A15 Bionic die momenteel ook in de iPhone 13 (Pro) zit. Ook is het de eerste iPhone SE met 5G-ondersteuning. We verwachten ook dat de camera erop vooruitgaat, al is daarover nog niets bekend.

2. iPad Air 2022

De iPad Pro, iPad mini en ‘gewone’ iPad kregen vorig jaar een upgrade, maar bij de iPad Air wordt het tijd voor een opfrissing. Die lijkt er snel aan te komen, want er zijn aanwijzingen dat Apple binnenkort een nieuwe iPad uitbrengt.

De nieuwe iPad Air beschikt over een verbeterde chip (waarschijnlijk de A15 Bionic) en heeft 5G-ondersteuning. Een grote ontwerpwijziging komt er niet. Wel krijgt de iPad een nieuwe camera-functie, die de andere iPad-modellen al hebben: Middelpunt (Center Stage).

3. Een nieuwe Mac – maar welke?

De betrouwbare insider Gurman weet het zeker: Apple is van plan om in het voorjaar ten minste één nieuwe Mac te lanceren. We verwachten dat Apple de Mac tijdens het maart-event uit de doeken doet, want enkel een bijgewerkte iPhone SE en iPad Air zijn wat karig voor een speciaal event.

De kans is groot dat het de high-end Mac mini of 27-inch iMac Pro betreft. De Macs worden aangedreven door krachtige M1 Pro en M1 Max-chips. De Mac mini geven we overigens de meeste kans, aangezien er onlangs geruchten gingen dat de nieuwe iMac pas in augustus of september op de markt komt.

Apple in 2022

Ben je benieuwd naar welke producten Apple nog meer presenteert in 2022? Bekijk dan onze verwachtingen!