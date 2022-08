‘iPhone 14-event wordt nu al opgenomen door Apple’

Het duurt nog maar een maand: de verwachte aankondiging van de iPhone 14 en andere nieuwe producten tijdens het Apple-event. Nieuwe bronnen melden dat het evenement nu al wordt opgenomen.

Apple-event voor de iPhone 14

Mark Gurman, een betrouwbare Apple-analist, vermeldt in zijn meest recente nieuwsbrief dat Apple is begonnen met het ‘opnemen en monteren van het september-evenement’. Wij verwachten dat dit Apple-event, met de nieuwe iPhone 14, gaat plaatsvinden in de eerste helft van september. We wachten al met smart op de officiële uitnodiging.

Niet één, maar twee Apple-events dit najaar?

Volgens Gurman krijgen we dit jaar niet één, maar twee evenementen. Het eerste Apple-event richt zich op de lancering van de iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max. Daarnaast wordt waarschijnlijk ook de Apple Watch Series 8 aangekondigd.

Volgens de verwachtingen zal een tweede evenement in oktober plaatsvinden. Hier zullen volgens de journalist van Bloomberg een nieuwe iPad en de Mac line-up aan bod komen. Waarschijnlijk zal deze keer ook de release van iPadOS 16 ergens in oktober zijn. iPadOS 16 is namelijk vertraagd door problemen met Stage Manager.

Voorgaande jaren hield Apple ook al een virtueel evenement. Dit jaar lijkt Apple wederom te kiezen voor deze vorm. Een live Apple-event met de iPhone 14, zoals vóór de pandemie nog de standaard was, lijkt dus dit jaar wederom uitgesloten.

Volgens Gurman gaat het evenement lijken op de softwareconferentie van de WWDC. Dat betekent dat het weer een volledig vooraf opgenomen keynote-video gaat worden. De opnames voor het Apple-event van de iPhone 14 zijn volgens Gurman deze week al begonnen.

Dit verwachten we naast de iPhone 14 in september

Apple heeft vier nieuwe iPhone 14-modellen in de pijplijn zitten. Dit zijn de iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max. Dat betekent dat er dit jaar geen plekje is voor een iPhone 14 mini. Dat vinden we bij iPhoned best wel jammer. Stiekem vinden we dat Apple nog moet heroverwegen om dit najaar tóch iPhone 14 mini uit te brengen. Wil je toch een modern ogende mini-iPhone? Dan ben je aangewezen op de iPhone 13 mini.

In de smartwatch line-up van Apple verwachten we maar liefst drie nieuwe producten: de Apple Watch Series 8, een bijgewerkte Apple Watch SE en een gloednieuwe Apple Watch Pro. Eerstgenoemde krijgt naar verwachting een sensor om lichaamstemperatuur te meten, maar waarschijnlijk geen volledig nieuw ontwerp.

Het grotere stevigere Pro-model zal volgens de geruchten een robuust ontwerp hebben. Dit is bedoeld voor fanatieke sporters waarbij het horloge wel tegen een stootje moeten kunnen. Jammer genoeg wordt deze Apple Watch Pro wel flink duurder worden.

Wil je altijd op de hoogte zijn van de iPhone 14 en het Apple-event? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!