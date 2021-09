‘Tweede Apple-event op komst in 2021: nieuwe Macs en iPads’

Deze week gaat het gebeuren: de iPhone 13 wordt op 14 september onthuld tijdens de grootste keynote van het jaar. Maar er is meer! Er is een tweede Apple-event op komst waarin de Mac en iPad centraal staan.

Tweede Apple-event voor Mac en iPad

De keynote voor de iPhone 13 komt eraan én er is een tweede Apple-event op komst. Dit tweede event zal voornamelijk over de Mac en iPad gaan. Dat scheef de zeer betrouwbare Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg in een tweet toen hij gevraagd werd naar de release van de MacBook Pro’s. Er werd al langer gespeculeerd over een tweede Apple-event, maar nu lijkt het vrijwel zeker dat er een tweede keynote volgt.

Meerdere events per jaar

Apple had al eerder meerdere events in één jaar. Zo werd tijdens het event van september 2020 onder andere de Apple Watch Series 6 aangekondigd. Daarop volgde nog een tweetal events: een in oktober voor de iPhone 12 en eentje in november voor de nieuwe MacBook Air.

Dit jaar wordt tijdens de keynote van 14 september de iPhone 13, Apple Watch Series 7 en AirPods 3 verwacht. Waarschijnlijk zal iOS 15 ook nog de kop opsteken. Daarna wordt er tijdens een tweede event de nieuwe iPads en Macs uit de doeken gedaan, zo is de verwachting.

Tweede Apple-event: iPad mini-verwachtingen

Waarschijnlijk ziet tijdens dit tweede event de iPad mini 2021 het daglicht. Volgens Mark Gurman is Apple van plan om de iPad mini van smallere schermranden te voorzien. Het lijkt er ook op dat de iPad mini een usb-c-aansluiting krijgt.

De interessantste verandering zie je op het eerste gezicht niet. Volgens bronnen van 9to5Mac wordt de kleinste iPad straks aangedreven door de A15 Bionic-chip. Deze chip zit ook in de nieuwste iPhone 13-modellen. Nu heeft de iPad mini een A12-chip. Wat we verder nog verwachten van de iPad mini 2021, lees je in het artikel hieronder.

Daarnaast komt er waarschijnlijk een nieuwe versie van de MacBook Pro (een 14 inch en een 16 inch). Volgens de geruchten krijgt de MacBook Pro van 2021 een mini-led-scherm.

Verder gaan de geruchten dat de MacBook Pro een nieuwe, snellere versie van de M1-chip gaat gebruiken. Ook opvallend: MagSafe is terug. Dit werd op de MacBook gebruikt om de oplaadkabel met je laptop te verbinden. Je voorkwam hiermee dat je laptop van tafel vliegt op het moment dat iemand over de kabel struikelt.

