Apple-event op 8 maart: deze hints geeft de uitnodiging

Op 8 maart is het weer zover! Apple kondigt dan een aantal nieuwe producten aan. In de uitnodiging voor het Apple-event zitten weer verschillende hints verstopt. Dit zijn ze (denken we).

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Peak performance’-uitnodiging voor nieuw Apple event

Het volgende Apple-event komt eraan! Op 8 maart krijgen we weer een virtuele ‘tour’ door Apple Park in Cupertino, waar de fabrikant allerlei nieuwe hebbedingetjes gaat aankondigen. We denken al ongeveer te weten wat Apple voor ons in petto heeft – en de uitnodiging lijkt het een en ander te bevestigen.

Apple verstopt namelijk altijd geheime aanwijzingen in de uitnodigingen voor events. Wij hielden de uitnodiging voor het ‘Peak performance’-event daarom even onder de loep. Je leest onze bevindingen in dit artikel.

1. Nieuwe Macs met M2-chip

De kleuren van het Apple-logo op de uitnodiging lijken bijzonder veel op de kleuren van de iMac 2021. Dit was de eerste Mac met Apple Silicon. Volgens de geruchten komt Apple tijdens het event op 8 maart met een aantal updates voor de Mac. Vooral de Mac mini wordt regelmatig genoemd. Ook zou er misschien een instap-MacBook Pro in de pijplijn zitten.

Ook aannemelijk is de komst van een geüpdatete MacBook Air. De nieuwe laptop krijgt volgens meerdere betrouwbare lekkers witte schermranden, een notch en jawel, verschillende kleurtjes. De kans is groot dat de kleuren van de nieuwe MacBook Air in lijn liggen met de kleuren van de iMac.

Mocht Apple een nieuwe MacBook Air, iMac of instap-MacBook Pro aankondigen, dan vinden we naar alle waarschijnlijkheid een gloednieuwe M2-chip onder de motorkap. De kans is groot dat de zin ‘Peak performance’ hiernaar verwijst. De M2-chip is sneller dan Apples huidige M1, maar minder krachtig dan de M1 Pro en de M1 Max.

2. Krachtige en kleurrijke iPhone SE

De kleuren kunnen mogelijk ook wijzen op de nieuwe iPhone SE. Het is bijna zeker dat Apple deze nieuwe instap-iPhone gaat aankondigen tijdens het event. De huidige SE 2020 is enkel in drie kleuren verkrijgbaar: wit, rood en zwart. De nieuwe iPhone SE krijgt volgens de geruchten exact hetzelfde design als zijn voorganger. Nieuwe kleuren zorgen voor meer onderscheid tussen het nieuwe en het oude model.

De grootste veranderingen van de nieuwe iPhone SE zitten echter vooral aan de binnenkant. Zo krijgt de smartphone een A15-chip, die we al kennen van de iPhone 13-serie. Hiermee is de iPhone SE krachtiger dan ooit. Ook krijgt de nieuwe SE ondersteuning voor razendsnel 5G-internet. Wie weet heeft de zin ‘Peak performance’ hiermee te maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. iPad Air met nieuwe kleuren

Ook bijna zeker is de aankondiging van een nieuwe iPad Air. De tablet heeft al sinds september 2020 geen update meer gehad en dus wordt het wel weer eens tijd. De nieuwe iPad Air krijgt waarschijnlijk een A15-chip, net als de nieuwe iPhone SE. Ook krijgt de tablet Center Stage. Deze functie heet in het Nederlands ‘Middelpunt’ en volgt je bewegingen tijdens het FaceTimen, waardoor je altijd goed in beeld komt.

De huidige iPad Air is al in verschillende kleuren verkrijgbaar. Wie weet wil Apple de kleuren van de Mac en de iPad Air dichter naar elkaar toe brengen. ‘Peak performance’ zou daarnaast opnieuw op de A15-chip kunnen slaan.

Denk jij dat Apple nog andere hints in de uitnodiging voor het Apple-event heeft verstopt? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel!

Volg het Apple-event op iPhoned

Het volledige evenement is live te volgen via Apples website en YouTube-kanaal. De show begint om 19:00 uur Nederlandse tijd. Uiteraard doet de redactie van iPhoned ook live verslag van de avond. Zo houden we je op de hoogte van alle onthullingen.

Je kunt ons volgen via onze website, of via onze gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief. Zo ontvang je bij iedere grote aankondiging een pushbericht en ploft er een handige round-up in je mailbox op het einde van de avond.