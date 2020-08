Apple zou tijdens het Apple event de langverwachte AirTag, de iPhone 12 en de Apple Watch Series 6 onthullen. Het event vindt naar verluidt plaats in de tweede helft van oktober.

Gerucht: Apple lanceert AirTag, iPhone 12 en Apple Watch Series 6 tijdens event half oktober

Dat beweert Japanse website Mac Otakara. De website heeft de informatie gekregen via anonieme bronnen binnen de Chinese fabrikanten van Apple-apparaten. Volgens hen zou Apple eerst gepland hebben om de AirTag te lanceren rond dezelfde tijd als de iPhone SE 2020. De lancering van het apparaatje werd echter vertraagd.

Het gerucht gaat tegen eerdere geruchten in. Zo beweerde Jon Prosser onlangs dat Apple van plan was om de nieuwe Apple Watch en iPads in september aan te kondigen. Het event zou volgens Prosser daarna in oktober plaatsvinden, waar de iPhone 12-serie wordt gelanceerd. Omdat Apple nooit eerder een nieuwe Apple Watch heeft gelanceerd op een ander moment dan de iPhone, ontving de bewering van Prosser wat scepticisme.

Het Apple event vindt normaal in september plaats, maar het bedrijf uit Cupertino liet vorige maand weten dat het evenement officieel met een paar weken is vertraagd. Naar verwachting vindt het Apple event nu in oktober plaats, en zullen we daar in ieder geval hoogstwaarschijnlijk de iPhone 12-toestellen en de Apple Watch Series 6 terugzien.

Meer over de AirTag

Volgens Mac Otakara gaat de AirTag ook werken met App Clips, één van de nieuwe features van iOS 14. Dit zijn mini-versies van apps die je bijvoorbeeld via Safari of Apple Maps met een druk op de knop kunt openen zonder ze eerst te installeren. Na het gebruik verdwijnt de Clip weer van je iPhone zodat hij ook geen onnodige ruimte in beslag neemt.

De komst van de AirTag is nooit officieel bevestigd door Apple, maar al lange tijd duiken er aanwijzingen op in de software dat het bedrijf uit Cupertino aan het kleine apparaatje werkt. De AirTag is een bluetooth-tracker die je kunt vastmaken aan je spullen. Hang hem bijvoorbeeld aan je sleutel, of stop hem in je rugzak. Door middel van je iPhone kun je de AirTag vervolgens via de Find My-app opsporen. Doordat het apparaatje je een hele nauwkeurige indicatie kan geven van de locatie, weet je precies waar je je sleutel in huis hebt gelaten.