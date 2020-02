Door alle geruchten wisten we al dat in maart waarschijnlijk een Apple-event plaatsvindt, maar nu is de mogelijke datum gelekt. Daarnaast zou de release van de iPhone SE 2 kort na de aankondiging zijn.

‘Apple-event eind maart, iPhone SE 2 is begin april te koop’

Volgens de Duitse website iPhone-ticker is Apple van plan om eind maart een event te organiseren. De meest voor de hand liggende datum voor de keynote zou dinsdag 31 maart zijn. Tijdens het evenement wordt hoogstwaarschijnlijk de iPhone SE 2 (of iPhone 9) officieel gepresenteerd, die kort daarna in de winkels moet liggen. Volgens het nieuwe gerucht is de smartphone vanaf vrijdag 3 april te koop.

Het is onduidelijk of deze informatie klopt en Apple heeft nog geen officiële uitnodigingen verstuurd voor het event. iPhone-ticker zegt zich te baseren op bronnen dichtbij Apple, maar geeft verder geen informatie.

Daardoor is het slim om het nieuws voorlopig met een korreltje zout te nemen, al komt een aankondiging in maart wel overeen met eerdere geruchten. Rond de aankondiging zou Apple ook de iOS 13.4-update willen uitbrengen.

Dit verwachten we van het maart-event

De verwachting is dat de presentatie vooral in het teken staat van de iPhone SE 2, de opvolger van de populaire compacte iPhone van een paar jaar geleden. Het toestel zou rond de 400 dollar gaan kosten en een design krijgen dat lijkt op de iPhone 8. Wel heeft de SE 2 (of iPhone 9) waarschijnlijk snellere hardware hebben en een verbeterde camera.

Lees ook: dit kun je allemaal verwachten van de iPhone SE 2

Ook lijkt het aannemelijk dat Apple tijdens zijn maart-event de iPad Pro 2020 uit de doeken doet. De nieuwe Pro-tablet krijgt waarschijnlijk geen nieuw design, maar wel een driedubbele camera op de achterkant. Daarnaast gaan er geruchten over de aankondiging van de AirTag, over-ear koptelefoon van Apple en nieuwe 13 inch-MacBook Pro.

Meer weten? Check het overzicht met verwachtingen voor het Apple maart event 2020!

