Volgende week is het zover: het eerste Apple-event van 2021 is op 20 april. De verwachtingen voor dit evenement zijn hooggespannen en naar deze onthullingen kijken we uit.

Lees verder na de advertentie.

9 verwachtingen voor het Apple event van april

Dinsdagavond 20 april om 19:00 uur Nederlandse tijd barst het eerste Apple-evenement van 2021 los. Dat is best uniek, want normaal gesproken vindt deze bijeenkomst een maand eerder plaats. Het digitale evenement is vooraf opgenomen en via een livestream te volgen.

De verwachtingen voor het Apple-event van april zijn hooggespannen. Van een nieuwe iPad Pro, een compleet nieuw product tot aan de release van nieuwe iPhone-software: naar deze mogelijke onthullingen kijken wij met name uit.

iPad Pro 2021

Het staat zo goed als vast dat Apple tijdens het april-event een nieuwe iPad Pro aankondigt. De beste iPad van 2021 duikt regelmatig op in geruchten en zou een grote update krijgen. We verwachten dat de iPad Pro 2021 in twee formaten verschijnt (11 en 12,9 inch) met een primeur voor de grootste van de tweeling.

Volgens geruchten krijgt de iPad Pro van 12,9 inch namelijk een scherm van mini-led in plaats van lcd, het paneel van de iPad Pro 2020. De overstap naar mini-led brengt meerdere voordelen met zich mee. Dit displaytype blinkt bijvoorbeeld uit in het tonen van contrasten en is goedkoper te produceren.

→ Lees verder: iPad Pro 2021: 7 verwachtingen voor de beste iPad van het jaar

AirTag

We durven de AirTag bijna niet meer te noemen in onze verwachtingen. Achter de schermen werkt Apple al jaren aan deze kleine tracker, maar tot nog toe blijft het bij geruchten. De AirTag lijkt het eerste nieuwe Apple-product in jaren te worden. Je gebruikt het kleine accessoire om verloren spullen terug te vinden.

Je kunt de AirTag dus bijvoorbeeld aan je sleutelbos bevestigen, of in je portemonnee stoppen. Ben je je sleutels of beurs kwijt? Dan zendt de AirTag een signaal uit zodat je ‘m kunt terugvinden via de Zoek mijn-app op je iPhone. Naar het schijnt kun je de tracker ook een animatie via augmented reality laten zien. Dat is handig wanneer je bijvoorbeeld iets kwijt bent in huis.

→ Lees verder: AirTag: 7 verwachtingen voor Apples eerste tracker

Release van iOS 14.5

Het lijkt niet meer dan logisch dat Apple tijdens het april-event aangeeft wanneer de release van iOS 14.5 is. De tussentijdse update brengt een hoop verbeteringen naar de iPhone en wordt momenteel al maanden getest door bètagebruikers en app-ontwikkelaars.

iOS 14.5 zorgt er onder meer voor dat je straks een iPhone met Face ID kunt ontgrendelen terwijl je een mondkapje draagt. Ook komen er honderden nieuwe emoji je kant op, evenals de mogelijkheid om 5G op beide simkaarten van de iPhone 12 te gebruiken. Ook handig: iOS 14.5 lost de batterijproblemen van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro op.

→ Lees verder: iOS 14.5: de 10 belangrijkste nieuwe functies op een rij

iMac 2021

Door naar de meer speculatieve verwachtingen voor Apple-event van april. Zo is het mogelijk dat het bedrijf tijdens de keynote nieuwe Macs gaat tonen, maar wij zouden er geen geld op durven inzetten.

Afgelopen november organiseerde Apple namelijk al een evenement dat geheel in het teken stond van de eerste Macs met een M1-processor: de MacBook Air, MacBook Pro (met 13 inch-scherm) en Mac mini.

Toch zien we regelmatig geruchten voorbijkomen over nieuwe Macs. De iMac 2021 zou bijvoorbeeld eindelijk een nieuw design krijgen en in paar frisse kleuren verkrijgbaar zijn. Jammer genoeg zou de nieuwe Apple-desktopcomputer geen Face ID-gezichtsherkenning hebben. Die feature zou van tafel zijn geveegd.

→ Lees verder: iMac 2021: 5 verwachtingen voor de grootste iMac-upgrade in jaren

Apple TV 2021

Die vlieger gaat ook op voor de nieuwe Apple TV. Apple werkt achter de schermen aan een nieuwe mediaspeler. maar het is nog erg onduidelijk in welke fase de ontwikkeling is.

Volgens geruchten schijnt de Apple TV 2021 onder meer 120Hz-ondersteuning te krijgen. Zo’n hoge ververssnelheid is vooral goed nieuws voor gamers omdat het beeld zo veel vaker ververst. Het is daarom ook niet vreemd dat Apple de nieuwe mediaspeler waarschijnlijk vooral wil focussen op gamers.

→ Lees verder: Apple TV 2021: 5 verwachtingen voor Apples nieuwste mediaspeler

iPad mini 2021

We rekenen niet op de komst van een nieuwe iPad mini. De vermeende iPad mini 2021 duikt zo nu en dan op in geruchten, maar heel concreet zijn de speculaties niet. We sluiten de mogelijkheid echter niet uit, want onlangs dook er een dummymodel van de kleine iPad op.

Heel vernieuwend was deze echter niet. Het lijkt er dus op dat de iPad mini 2021 nog steeds dikke schermranden heeft met onderin een Touch ID-vingerafdrukscanner om de tablet te ontgrendelen. Wel zou de nieuwe mini-iPad een wat dikkere behuizing hebben vanwege de grotere accu, waardoor hij wat minder mini is.

→ Lees verder: iPad mini 2021: 5 verwachtingen voor de kleinste iPad van dit jaar

iPad 2021

Hetzelfde geldt voor de ‘normale’ iPad van 2021. Dat Apple aan een nieuw instapmodel werkt staat vast, maar of hij tijdens het april-event al wordt aangekondigd is nog niet duidelijk. De iPad 2021 lijkt een bescheiden update worden. Onder meer het design en de adviesprijs zouden ongewijzigd blijven. Wel schijnt de iPad 2021 betere hardware te krijgen.

AirPods 3

We achten de kans klein, maar misschien praat Apple ons tijdens het april event bij over de nieuwe AirPods. We zijn inmiddels toe aan de derde generatie van Apples draadloze oordopjes. Volgens geruchten wordt het een flinke upgrade.

De AirPods 3 schijnen bijvoorbeeld hetzelfde design te krijgen als de AirPods Pro, de duurdere draadloze oordoppen. Ook zouden de ‘gewone’ AirPods 3 met Spatial Audio overweg kunnen. Dankzij deze audiotechniek lijkt het alsof geluid om je heen wordt afgespeeld.

→ Lees verder: AirPods 3: 7 verwachtingen voor de grote AirPods-upgrade van 2021

AirPods Pro 2

Over de AirPods Pro gesproken, we sluiten de Apple-event verwachtingen van april af met de AirPods Pro 2. Er is namelijk een kleine kans dat Apple de eerste opvolger voor haar high-end oordopjes tijdens deze avond laat zien.

Volgens geruchten heeft Apple onder meer het design aangepast, waardoor je de steeltjes van de AirPods Pro 2 bijna niet ziet. Hierdoor gaat ook de bediening op de schop. Mogelijk legt Apple meer nadruk op bediening via Siri. Verder zouden de beste Apple-oordopjes een nieuw oplaaddoosje krijgen.

→ Lees verder: AirPods Pro 2: 7 verwachtingen voor de high-end AirPods van 2021

Volg iPhoned

Wil je volgende week niets missen? Houd dan iPhoned in de gaten! Onze redactie doet live verslag van het evenement en praat je continu bij. Na afloop gaan we aan de slag met het uitleggen van de vernieuwingen in de nieuwe producten en uiteraard komen we ook met reviews.

Je volgt iPhoned het best via de website, onze nieuwsbrief of de gratis iPhoned-app. Tot volgende week!