Apple-event ‘Scary Fast’: dit waren alle aankondigingen

Er waren niet heel veel aankondigingen tijdens het Apple-event ‘Scary Fast’, maar die we hebben gekregen waren erg tof. Wij zetten ze voor je op een rij.

Apple-event ‘Scary Fast’: alle aankondigingen

Het was maandagnacht erg laat (of vroeg) toen Apple met een event speciaal voor Macs op de proppen kwam. Tijdens dit event heeft apple een paar leuke aankondigingen gemaakt en een aantal nieuwe Macs laten zien.

Het event draaide in zijn geheel om de nieuwe M3-chips. Dit is de opvolger van de M2-chip (en daarvoor de M1-chip). Dit is Apple’s eigen razendsnelle chip en alle nieuwe Macs die Apple heeft aangekondigd tijdens dit event krijgen (een variant) van deze chip.

iMac 2023: de beste alles-in-een Mac is nog beter

We wisten het stiekem al, maar Apple heeft een nieuwe versie van de iMac aangekondigd. Deze iMac 2023 heeft eigenlijk één echt grote verandering, en dat is de nieuwe M3-chip. Dit maakt hem volgens Apple twee keer sneller dan de vorige iMac. Als je nog een iMac hebt met een Intel-chip, dan is hij zelfs 2,5 keer sneller dan het 27-inch model (en zelfs 4,5 keer sneller dan het 21,5-inch model).

Daarnaast heeft deze iMac 2023 ondersteuning tot maximaal 24 GB werkgeheugen. En de nieuwe M3-chip brengt speciale grafische features naar de iMac, zoals raytracing (voor extra realistische licht- en schaduweffecten in games). De nieuwe iMac 2023 heeft verder wifi 6E en bluetooth 5.3.

MacBook Pro: snel, sneller, snelst

Er waren meer aankondigingen tijdens het Apple-event dan dan alleen de iMac. Apple liet ook een nieuwe MacBook Pro zien. Bij de MacBook Pro 2023 is de nieuwe M3-, M3 Pro- en de M3 Max-chip de belangrijkste verandering. Hierdoor is de laptop weer sneller geworden en de batterijduur weer wat beter. En misschien wel het beste nieuws: de Apple’s duurste MacBook is ook goedkoper geworden.

Bij de nieuwe laptop heb je de keuze uit de M3-, M3 Pro- én M3 Max-chip. Dat is opvallend, want bij de MacBook Pro had je voorheen enkel de keuze uit de M2 Pro- en de M2 Max-chip. De nieuwe M3-chip heeft 8 cores, 10 gpu-cores en tot 24 GB geheugen.

Door de nieuwe M3-chips is de batterijduur van de MacBook Pro 2023 flink verbeterd. Met de standaard M3-chip gaat de laptop tot 22 uur mee. Kies je voor de MacBook Pro 2023 met een 14-inch scherm en een M3 Pro- of een M3 Max-chip? Dan is de batterijduur tot 18 uur. Bij de 16-inch uitvoering is dat vier uur langer, je doet dan tot 22 uur met een accu.

Verder is er niet heel veel anders bij de MacBook Pro. Het scherm is iets feller geworden (600 nits) en er is een nieuwe kleur bij gekomen (spacezwart). Deze nieuwe kleur komt alleen naar de MacBook Pro met een M3 Pro- of M3 Max-chip, bij de standaard M3-chip houdt Apple vast aan spacegrijs. Daarnaast is de laptop beschikbaar in een zilveren kleur. Die kleur is wél beschikbaar bij alle uitvoeringen.

iMac 2023 of MacBook Pro 2023 kopen

De nieuwe 24-inch iMac is nu al te bestellen. Vanaf dinsdag 7 november krijg je hem dan binnen. De versie met een 8-core GPU M3-chip is te koop vanaf 1619 euro. Deze versie is verkrijgbaar in groen, roze, blauw en zilver. Hij is voorzien van een 8-core CPU, 8 GB werkgeheugen, een SSD van 256 GB, twee Thunderbolt-poorten, Magic Keyboard en Magic Mouse.

De iMac met een 10-core GPU is verkrijgbaar vanaf 1849 euro in de kleuren groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver. Deze versie heeft dezelfde specificaties als de goedkopere versie, maar heeft twee extra USB 3-poorten, een Magic Keyboard mét Touch ID en Gigabit Ethernet.

Ben je van plan om de nieuwe MacBook Pro te kopen? Ook die is meteen te bestellen. Je hebt hem dan op 7 november binnen (als de levertijden niet oplopen). Goed nieuws: de MacBook Pro is goedkoper dan zijn voorganger. Dit zijn de prijzen van de nieuwe generatie MacBook Pro:

14-inch MacBook Pro met M3: € 2029

14-inch MacBook Pro met M3 Pro: € 2549

14-inch MacBook Pro met M3 Max: € 4049

16-inch MacBook Pro met M3 Pro: € 3049

16-inch MacBook Pro met M3 Max: € 4299

