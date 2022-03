Apple-event 8 maart: deze 4 producten mag je verwachten

Op dinsdag is het zover: het eerste Apple-event van 2022! De tech-gigant doet dan meerdere productonthullingen, waaronder een nieuwe iPhone, iPad en Mac. Hieronder lees je onze verwachtingen voor het Apple-event van 8 maart!

Apple-event 8 maart: onze verwachtingen

Het Apple-event heeft als thema ‘Peek Performance’ en begint om 19:00 uur Nederlandse tijd. Het gaat opnieuw om een virtueel event; dit betekent dat er geen live-publiek aanwezig is. Het bedrijf uit Cupertino maakt vooraf een gelikte videoproductie die dinsdagavond wordt uitgezonden.

Dankzij de gerenommeerde Apple-analisten Ming-Chi Kuo en Mark Gurman weten we in grote lijnen wat Apple in petto heeft, al is nog niet alles duidelijk. Waarschijnlijk zijn er drie productonthullingen, met mogelijk een vierde ‘one more thing’.

1. iPhone SE 2022

Eén product lijkt een zekerheid: een nieuwe iPhone SE. De instap-iPhone is niet de meest geavanceerde telefoon van Apple, maar behoort wel al jaren tot de populairste iPhones. En daarom verdient de SE het ook eens om in de schijnwerpers te staan, vindt Apple.

Erg spannend word de nieuwe iPhone SE 2022 niet. Hij heeft een snellere processor (waarschijnlijk de A15 Bionic), 5G-ondersteuning en een verbeterde camera. Aan het inmiddels wat oubollige design verandert niets: er is opnieuw een 4,7-inch display met daaronder een thuisknop voor Touch ID.

2. iPad Air 2022

Vorig jaar vernieuwde Apple alle iPad-modellen, behalve de iPad Air. Die is dit jaar als eerste iPad aan de beurt. Net als bij de iPhone SE worden 5G-ondersteuning, een A15 Bionic-chip en verbeterde camera de belangrijkste vernieuwingen.

Wat betreft de camera gaat vooral de selfiecamera erop vooruit. Daar plaatst Apple een 12-MP ultragroothoeklens, die de andere iPad-modellen inmiddels ook aan de voorkant hebben. Daarmee wordt de iPad Air 2022 geschikter voor videobellen. Aan het uiterlijk van de iPad Air verandert vermoedelijk niets.

3. Nieuwe Mac

Volgens Apple-insider Mark Gurman kondigt Apple tijdens het Apple-event van 8 maart ten minste één nieuwe Mac aan. Een grote kanshebber is de Mac mini, die naar verluidt al klaar is om te worden verzonden. Ook horen we misschien meer over de 13-inch MacBook Pro en iMac Pro, die in de eerste helft van 2022 worden verwacht.

4. One more thing

‘Er is mij verteld dat een vierde “wild card”-onthulling ophanden is’, schrijft Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief. ‘Dit kan variëren van de aankondiging van een nieuwe monitor tot de iMac Pro of een kleinere Mac Pro.’

Over het externe beeldscherm zegt Gurman dat Apple die al maanden gereed heeft. Het scherm zou ongeveer de helft van het Pro Display XDR van Apple kosten: zo’n 2500 dollar. Van de iMac Pro of Mac Pro verwacht de Apple-insider overigens niet dat ze op korte termijn in de verkoop gaan, maar misschien laat Apple alvast een preview zien.

Het Apple-event is vanaf 19:00 uur live te volgen via een livestream op het YouTube-kanaal van Apple. Uiteraard doet de redactie van iPhoned verslag van de avond. Houd de website dus in de gaten, dan mis je niets. Ook kun je ons volgen via de gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief.