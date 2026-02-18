Waarom het eerste Apple-event van 2026 anders wordt dan ‘normale’ events

Het eerste Apple-event van 2026 is aangekondigd, maar wordt waarschijnlijk anders dan eerdere evenementen. Dit kun je verwachten!

Apple-event van 2026

Apple heeft het eerste evenement van 2026 aangekondigd! Op woensdag 4 maart 2026 zijn journalisten en andere bekende personen uitgenodigd bij Apple-events in drie steden. In New York, Londen en Shanghai staan evenementen gepland om 15.00 uur Nederlandse tijd. Het is de verwachting dat het eerste Apple-event van 2026 anders is dan eerdere evenementen, zo spreekt Apple zelf van een “special Apple experience”.

De uitnodiging voor het eerste Apple-event van 2026 is anders dan we gewend zijn van het bedrijf. Apple verwijst niet naar een livestream en heeft ook geen evenement toegevoegd aan de officiële pagina. Je hoeft dus geen grote presentatie zoals bij de lancering van de nieuwe iPhones te verwachten op 4 maart 2026. In plaats daarvan onthult Apple de nieuwe producten vermoedelijk via persberichten, die op 2 maart, 3 maart en 4 maart gepubliceerd worden.

.@Gruber’s “spitball guess” (Product announcements Monday, Tuesday, Wednesday and a hands on with everything on Wednesday) is exactly what I am expecting based on what I’ve heard. No real keynote either. https://t.co/Epf2AZTR9D pic.twitter.com/2z4ebK2IyO — Mark Gurman (@markgurman) February 18, 2026

Veel nieuwe producten

Na deze persberichten krijgen genodigden direct te kans om in New York, Londen en Shanghai aan de slag te gaan met de nieuwe producten. Het eerste Apple-event van 2026 is dus geen grote presentatie, maar een gelegenheid om de nieuwe producten als eerste te testen. Dat is ook wel nodig, want er worden veel nieuwe producten verwacht. De iPhone 17e, iPad 2026 en iPad Air 2026 staan in ieder geval op de planning.

Daarnaast worden ook drie nieuwe Macs verwacht. De MacBook Pro 2026 met de M5 Pro- en de M5 Max-chip verschijnt als aanvulling op de huidige MacBook Pro met M5-chip. Verder verschijnen de MacBook Air 2026 en de compleet nieuwe MacBook 2026. Laatstgenoemde wordt het voordeligere instapmodel, dat draait op de A18 Pro-chip en beschikbaar komt in een reeks opvallende kleuren. Zo zien we naar verluidt minstens zes nieuwe Apple-producten in de week van 2 maart 2026.

Meer over het Apple-event

Andere producten die binnenkort worden verwacht zijn de nieuwe generaties van de Apple TV en de HomePod mini. De kans is klein dat Apple deze toestellen presenteert bij het eerste event van 2026, waarschijnlijk verschijnen ze pas later dit jaar. Hetzelfde geldt voor de compleet nieuwe HomePad, die een combinatie van de HomePod en iPad moet worden. Deze verschijnt eveneens pas later in 2026, mogelijk op hetzelfde moment als de nieuwe uitvoeringen van de Apple TV en de HomePod mini.

We kunnen dus veel nieuwe producten verwachten in de week van 2 maart 2026. Heb je het eerste Apple-event van 2026 al in je agenda gezet? Houd er dan rekening mee dat er woensdag waarschijnlijk geen livestream te volgen is en de nieuwe producten mogelijk al aangekondigd zijn via persberichten. Wil je niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van alle aankondigingen!