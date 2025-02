Apple-event in 2025: wanneer komt de volgende keynote?

Het eerste Apple-event van 2025 zit eraan te komen. Maar wanneer precies? En wat gaat er dan aangekondigd worden?

Apple-events in 2025

Apple houdt een paar keer per jaar een keynote waarin nieuwe producten getoond worden. Misschien wel de allerbelangrijkste wordt altijd rond september gehouden, waar de nieuwe iPhones worden geïntroduceerd.

Toch zijn er meer keynotes verspreid over het jaar. Vorig jaar hield Apple namelijk drie events:

7 mei (nieuwe iPads);

10 juni (iOS 18 en Mac Sequoia);

9 september (iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods 4).

In oktober was er geen event maar werden er wel nieuwe producten aangekondigd via persberichten. De producten die werden aangekondigd waren toen een iMac, Mac mini en MacBook Pro.

Er gaan geruchten dat Apple deze week (of volgende week) de iPhone 16E en de iPad 2025 gaat aankondigen. Dat zal dan waarschijnlijk niet tijdens een event zijn, maar met persberichten. Misschien komt er nog wel een kort filmpje bij.

Eerste Apple-keynote: dit is wanneer

Het eerste écht Apple-event van 2025 zal dan wat later zijn. Volgens geruchten komt het eerste event ergens in de lente. Als we kijken naar voorgaande events, dan zal dat waarschijnlijk zo tegen eind maart of begin april zijn.

Het event zal dan hoogstwaarschijnlijk om 19:00 ’s avonds plaatsvinden. Vaak beginnen Apple-events op dezelfde tijd. Maar in oktober van 2023 heeft Apple ook een keer een event om middernacht gehouden. Dus het kan een keer variëren.

Tijdens dit eerste Apple-event van 2025 komen er natuurlijk ook nieuwe producten. We verwachten dat Apple tijdens dit event de iPad Air 2025 en de MacBook Air 2025 gaat aankondigen.

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgt de nieuwe MacBook Air (13 inch en 15 inch) een M4-chip. Verder blijft de MacBook Air 2025 overwegend hetzelfde. De iPad Air 2025 krijgt volgens geruchten alleen een chip-upgrade. De iPad gaat van een M2 (in de iPad Air 2024) naar een M3-chip.