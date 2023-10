Hier kun je het Apple Mac-event ‘Scary Fast’ live kijken

Maandagnacht is het zover: Apple presenteert dan nieuwe Macs tijdens het ‘Scary Fast’-event. Wij vertellen waar je het Mac-event live kunt kijken.

Mac-event ‘Scary Fast’ live kijken

Zit jij er al klaar voor? Vannacht presenteert Apple nieuwe Macs tijdens het Mac-event ‘Scary Fast’. Er zijn verschillende manieren waarop je het event live kunt kijken. Wij geven je drie manieren zodat je niets hoeft te missen!

1. Apple event website

De eerste manier waarop je het Mac-event ‘Scary Fast’ kunt bekijken is de officiële website van het Apple-event. De live-stream op de Apple Event-website kun je op je iPhone, iPad, Pc of Mac bekijken. Het maakt daarbij ook niet uit welke browser je gebruikt.

2. YouTube

Ook op de populaire videowebsite kun je het Mac-event van Apple live kijken. YouTube is misschien wel de makkelijkste manier om de nieuwe productaankondigingen te zien. Je kunt het event live meekijken op elk platform waarop YouTube beschikbaar is.

3. Apple TV

Apple had eerst altijd een speciale app voor events op Apple TV, maar net voor WWDC 2020 werd dit een onderdeel van de Apple TV-app. In de Apple TV-app vind je dan een speciale sectie om het Mac-event ‘Scary Fast’ live te kijken. Je kunt de stream hiermee op elk apparaat kijken waarop de Apple TV-app beschikbaar is.

Dit is wanneer je het Apple-event live kunt kijken

‘Scary Fast’ is het tweede Apple-event dat in de herfst van 2023 zal plaatsvinden. Je moet er wel even voor wakker blijven. Het event zal namelijk op 30 oktober om 17:00 Pacific Time gehouden worden. Omgerekend is dat om 1 uur ‘s ochtends (31 oktober) hier.

Weet je niet zeker of je wel zo lang wakker kunt blijven? Lees dan het onderstaand artikel nog een door. Dan weet je zeker dat je er he-le-maal klaar voor zit.

Lees meer: 5 tips om het Apple-event op maandagnacht te overleven

