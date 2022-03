Apple event 2022 website heeft een geheim (en zo vind je het)

Het eerste Apple-event van 2022 zit eraan te komen en net als ieder jaar heeft de website weer een geheim. iPhoned laat zien hoe je dit verborgen kunt vinden.

Website Apple-event 2022 geheim

Heb je al zin in het eerste Apple-event van 2022? Apple heeft deze week de datum van het eerste event van dit jaar bekend gemaakt. Op een speciale website staat dat het eerste Apple-event van 2022 op 8 maart plaats gaat vinden, maar wist je dat er ook een geheim op deze pagina te vinden is?

Om het geheim op de website te vinden, volg je onderstaande stappen.

Geheim van de Apple-event 2022 website bekijken: Open Safari op je iPhone of iPad; Surf naar de website van het 2022 Apple-event; Tik met je vinger op het kleurrijke Apple-logo; Kijk rond met de camera en je ziet het logo van het Apple-event 2022.

Met je iPhone of iPad kun je om het logo heen kijken en zelfs een blik werpen aan de binnenkant. Door bovenaan het scherm op ‘Object’ te tikken krijg je alleen het logo te zien. Met je vingers kun je dan het logo draaien, in- en uitzoomen.

Om het geheim op de website van het Apple-event 2022 te bekijken, heb je wel een iPhone of iPad nodig die AR ondersteunt. Dit zijn:

iPhone 6s en nieuwer

iPhone SE (2016) en nieuwer

iPad (2017) en nieuwer

Apple-event 2022: wat ga je zien

We hebben al een aardig beeld welke producten getoond gaan worden. Het is nog niet helemaal officieel, maar waarschijnlijk lanceert Apple in ieder geval de iPhone SE 2022. Het nieuwe budgetmodel gaat veel op zijn voorganger lijken, maar krijgt een snellere A15-chip met 5G.

Daarnaast gaat Apple waarschijnlijk ook de iPad Air 2022 onthullen. De tablet krijgt waarschijnlijk een A15-chip én Center Stage (dat je onder andere ook van de iPad mini 2021 kent).

Als laatste krijgt (volgens welbekende Mark Gurman) de 13-inch MacBook Pro uit 2020 en de Mac mini uit 2020 een upgrade.

Volg het Apple maart-event op iPhoned

Het volledige evenement is live te volgen via de website van Apple en het YouTube-kanaal van het bedrijf. Uiteraard doet de redactie van iPhoned ook live verslag van de avond. Volg ons via de website, de gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief.