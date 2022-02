Apple event 2022 in maart, maar wanneer komt de uitnodiging?

Het eerste Apple-event van 2022 staat voor maart in de planning, maar wanneer kunnen we de uitnodiging verwachten? Waarschijnlijk al zeer binnenkort!

Apple-event 2022 in maart: uitnodiging komt eraan

Het is bijna zover! Begin maart gaat het eerste Apple-event in 2022 van start, dus het is alleen nog wachten op de uitnodiging. Wanneer die precies gaat komen is niet helemaal zeker, maar we verwachten dat het niet lang meer gaat duren.

Meestal verstuurt Apple de uitnodiging voor een Apple-event één week van tevoren. Mark Gurman van Bloomberg had al door laten schijnen dat we waarschijnlijk dinsdag 8 maart het eerste Apple-event van 2022 kunnen verwachten. Een recente post op Instagram lijkt dit nog eens extra te bevestigen.

De uitnodiging voor het Apple-event van maart wordt dan waarschijnlijk dinsdag 1 maart of woensdag 2 maart naar de verschillende mailboxen verstuurd. Vanwege de coronapandemie gaat het deze keer weer om een virtuele presentatie.

Verwachtingen Apple-event in maart

Je zit natuurlijk met smart te wachten tot de uitnodiging wordt verstuurd, want dan is het nog een weekje wachten voordat het eerste Apple-event begint. Maar wat krijg je eigenlijk te zien tijdens het eerste Apple-event van 2022?

Volgens de geruchten lanceert Apple in ieder geval de iPhone SE 2022. Het nieuwe budgetmodel gaat veel op zijn voorganger lijken, maar krijgt een snellere A15-chip met 5G.

Daarnaast presenteert Apple waarschijnlijk ook de iPad Air 2022. De tablet krijgt ook een A15-chip én Center Stage. Die volgt je bewegingen, waardoor je altijd goed in beeld komt. Daarmee is de nieuwe iPad Air eigenlijk uit de kluiten gewassen iPad mini 2021.

Als laatste krijgt (volgens Gurman) de 13-inch MacBook Pro uit 2020 en de Mac mini uit 2020 een upgrade. Beide hebben een M1-processor en de kans is groot dat ze in maart een opvolger krijgen.

