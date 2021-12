Apple-events in 2022: de verwachte events en producten

In 2022 worden veel nieuwe Apple-producten verwacht. Meestal kondigt de tech-gigant ze aan tijdens een speciaal evenement. Maar wanneer vinden de Apple-events van 2022 plaats? En welke producten komen eraan?

Apple-events 2022

In een gemiddeld jaar organiseert Apple vier evenementen. Er is meestal een lente-evenement in maart, een WWDC in juni, een september-keynote met nieuwe iPhones en een oktober-event dat gericht is op nieuwe Macs.

Doordat Apple graag vasthoudt aan tradities en er al veel geruchten zijn geweest over nieuwe producten, kunnen we al een goede schatting maken van Apple’s plannen in het volgende kalenderjaar. In dit artikel lees je over de Apple-events die we in 2022 verwachten.

Lente-event

Verwachte datum: eind maart/begin april

Apple organiseert vaak een evenement in maart of april. In 2021 was het event erg spectaculair, want Apple introduceerde de AirTags, 24-inch iMac en nieuwe versies van de 11-inch en 12,9-inch iPad Pro.

Volgens geruchten komt Apple in het voorjaar van 2022 met een nieuwe 27-inch iMac Pro. Die verdient het om in de spotlights te staan, dus we verwachten dat Apple er tijdens een lente-evenement meer over vertelt. Mogelijk lanceert Apple ook een nieuwe Mac mini en we denken dat Apple ook de iPad Pro 2022 aankondigt.

Het heeft er ook alle schijn van dat er in het voorjaar van 2022 een nieuwe iPhone SE opduikt. Die lijkt volgens geruchten sprekend op de huidige versie uit 2020, maar is uitgerust met een krachtige A15-chip en ondersteunt 5G. Wel bestaat de kans dat Apple het toestel via een persbericht uit de doeken doet, in plaats van een evenement.

WWDC

Verwachte datum: begin juni

Een evenement waarvoor we onze handen in het vuur durven te steken, is de WWDC in juni. Dit is de ontwikkelaarsconferentie van Apple, die al sinds 2007 ieder jaar in juni plaatsvindt. Meestal gebeurt dat in de eerste of tweede volledige week van die maand, op een maandag.

Apple onthult altijd zijn nieuwe besturingssystemen tijdens WWDC. Dit jaar zijn dat iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 en tvOS 16. Soms verrast Apple ook met nieuwe hardware, maar we verwachten dat het dit jaar bij software blijft.

iPhone-event

Verwachte datum: medio september

Het evenement in september is waar de meeste Apple-liefhebbers het meest naar uitkijken. Traditioneel presenteert Apple dan de nieuwste iPhones. Ook in 2022 gaat het waarschijnlijk om een viertal: de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Het september-event is ook het moment waarop Apple zijn nieuwste smartwatch onthult. De Apple Watch Series 8 heeft waarschijnlijk de ontwerpwijzigingen die we in 2021 hadden verwacht: platte zijkanten en extra kleuren. Ook bestaat er een kans dat de Watch verkrijgbaar is in drie, in plaats van twee formaten. Mogelijk lanceert Apple ook de nieuwste instap-tablet: de iPad 2022.

Apple oktober-event

Verwachte datum: eind oktober

Aan drie Apple-events heeft het bedrijf uit Cupertino waarschijnlijk niet genoeg. Want er zijn ook sterk vernieuwde AirPods Pro in de maak, evenals een nieuw ontworpen MacBook Air met M2-chip. Ook is de kans groot dat er een nieuwe iPad Air 2022 uitkomt.

En alsof dat niet genoeg is, onthult Apple eind 2022 waarschijnlijk een compleet nieuw product: een VR-headset. We weten alleen niet of Apple al deze producten in één event zal proppen, of dat Apple er in november nog een extra evenement volgt. Het laatste event zal dan volledig in het teken staan van de nieuwe headset.

