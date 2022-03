Apple-event 2022 kijken – zit jij al klaar voor ‘Peek Performance’?

Vanavond om 19:00 uur vindt het volgende lente Apple-event plaats. Apple presenteert dan waarschijnlijk een nieuwe Mac, de iPhone SE 2022 en een iPad Air en er volgen ongetwijfeld meer spannende onthullingen. Zo kijk je de livestream van het lente-event 2022!

Livestream Apple-event lente 2022 kijken

Onze ogen zijn vanavond met name gericht op de nieuwe iPhone SE 2022. Ook verwachten we een nieuwe iPad Air en wellicht zien we ook nog een upgrade voor de huidige MacBook Pro óf Mac mini. Het evenement gaat om 19:00 uur (Nederlandse tijd) live. We schrijven al enkele weken over dit evenement en zijn op de hoogte van alle laatste geruchten. Lees hier meer over onze verwachtingen.

Vanavond zien we opnieuw een virtuele presentatie. Het publiek is dus (helaas) niet uitgenodigd. Hierbij maakt het bedrijf uit Cupertino vooraf een gelikte video. Deze wordt vanaf 19:00 uur uitgezonden en we verwachten dat dit ongeveer duurt tot 20:00 of 20:30. Het Apple-event is via de bovenstaande livestream op YouTube te bekijken. Deze blijft de hele tijd staan op onze website. Op deze pagina zit je goed om het event dus te bekijken!

Apple-event livestream via de Apple-website

Het Apple ‘Peek Performance’-event is live te zien op YouTube, maar het kan ook via de officiële Apple-website. Zo doe je dat:

iPhone, iPad of iPod Touch met iOS 9+ (via deze link)

Mac met Safari op macOS 10.11+ (via deze link)

Pc met Microsoft Edge op Windows 10 (via deze link)

Google Chrome/Firefox op andere apparaten (via deze link)

Apple-event 2022 in de lente live kijken via de Apple TV

De onthullingen van Apple zijn ook live te bekijken met een Apple TV. Met de nieuwste versies bekijk je het evenement via de officiële Apple TV-app. Deze hoef je niet te installeren maar zie je automatisch op je thuisscherm.

Met een Apple TV 2 (uit 2010) en Apple TV 3 (uit 2012) zie je het event via een speciaal kanaal, die rond 19:00 vanzelf verschijnt. Met de eerste generatie Apple TV (uit 2007) is het jammer genoeg onmogelijk om het event te bekijken. Je zou het dan moeten doen via je iPhone of bijvoorbeeld je MacBook.

Blijf op de hoogte via iPhoned

Uiteraard doet iPhoned verslag van het Apple-event! Op de website praten we je uitgebreid bij over alle aankondigingen van Apple. Volg ook onze kanalen om op de hoogte te blijven: Op Facebook kan je met anderen praten over de aankondigingen, met de iPhoned-app ontvang je pushmeldingen en we geven je ook zo snel mogelijk informatie over het laatste nieuws in onze nieuwsbrief.