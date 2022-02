Nieuw bewijs voor Apple event maart 2022: er wordt gefilmd in Apple Park 🎬

Er is weer meer bewijs dat er een Apple-event in maart 2022 aan zit te komen. Volgens een post op Instagram wordt er op dit moment al gefilmd in Apple Park.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple event 2022 bewijs

Mark Gurman van Bloomberg had al door laten schijnen dat we waarschijnlijk dinsdag 8 maart het eerste Apple-event van 2022 kunnen verwachten. Door een recente post op Instagram lijkt een Apple-event in maart weer een stukje zekerder.

Het bericht op Instagram komt van Steven Huon, hij is onder andere actief als head of music programming bij Apple. In zijn bericht op Instagram liet hij een zonnige dag in Apple Park zien met een emoji van een filmklapper (🎬). Het Apple-event in maart 2022 is nog zo’n twee weken weg en dat er nu gefilmd wordt is nieuw bewijs dat het event eraan zit te komen.

Verwachtingen voor het Apple-event in maart 2022

Er zijn inmiddels ook al volop geruchten wat we tijdens het Apple-event van maart 2022 kunnen verwachten. We geven je een kort overzicht.

1. iPhone SE 2022

De eerste iPhone SE verscheen in 2016, de tweede generatie zag in 2020 het daglicht. Vermoedelijk gaat Apple nu in maart de derde versie van de iPhone SE presenteren. Wat precies de verschillen zijn tussen de iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020 lees je hieronder.

Lees meer: iPhone SE 2022 verschillen met iPhone SE 2020

2. iPad Air 2022

Vorig jaar was het de beurt aan de iPad Pro, iPad mini en de ‘gewone’ iPad. Daarom staat waarschijnlijk dit jaar de iPad Air in de spotlight.

3. Upgrade voor Macs

Volgens Gurman krijgt de 13-inch MacBook Pro uit 2020 en de Mac mini uit 2020 een upgrade. Beide hebben een M1-processor en de kans is groot dat zij in maart een opvolger krijgen.

Apple in 2022

Ben je benieuwd naar welke producten Apple nog meer presenteert in 2022? Bekijk dan onze verwachtingen!

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.