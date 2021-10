Apple-event 18 oktober: 5x dit gaat Apple presenteren

Vanavond, 18 oktober 2021, is het weer zover: er vindt een Apple-event plaats! Wij brengen je op de hoogte van alle geruchten en verwachtingen.

Apple-event 18 oktober 2021

Nog geen week geleden kondigde Apple een event aan voor vanavond, 18 oktober. 2021 Tijdens de vorige keynote in september liet Apple nog lang niet alles zien wat volgens de geruchten in 2021 moet verschijnen. De verwachting is dat het event vanavond vooral in het teken van de Mac staat, maar mogelijk heeft Apple nog wat verrassingen in petto. Benieuwd wat Apple gaat presenteren? We nemen je mee langs onze verwachtingen.

1. Een nieuwe MacBook Pro

Dé aanleiding voor het event vanavond is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een nieuwe MacBook Pro 2021. Deze krijgt naar verluidt voor het eerst sinds 2016 weer een compleet nieuw design. De randen rondom het scherm worden dunner, waardoor het 13-inch model groeit naar 14-inch. Het 16-inch model blijft deze grootte houden.

Het scherm maakt daarnaast gebruik van de mini-led-techniek die we al kennen van de 12,9-inch iPad Pro. Hierdoor worden contrast en helderheid veel beter, terwijl het energieverbruik omlaag gaat. Het nieuwste gerucht heeft het over een ‘notch’ voor de webcam, maar dat geloven we pas als we het zien.

Aan de binnenkant vindt zelfs een nog grotere verandering plaats. Alle MacBook Pro’s krijgen voortaan een Apple-processor, en deze moet zelfs krachtiger zijn dan de huidige M1. Of het nou een M1X, M2, M1 Pro of M1 Max wordt, dat weten we nog niet. Maar feit is dat de nieuwe MacBook Pro’s retesnel gaan worden.

Ten slotte horen we geluiden dat een hoop oude aansluitingen terugkeren, zoals MagSafe, een SD-kaartlezer en HDMI. In combinatie met het scherm en de processor wordt de MacBook Pro dus weer een laptop die zijn ‘Pro’-naam verdient.

2. Release van macOS Monterey

Nog zo’n inkopper: vanavond gaat Apple ongetwijfeld nader in op de release van macOS Monterey. Afgelopen jaar verscheen Big Sur in november, maar dat was behoorlijk aan de late kant. Mogelijk wordt macOS Monterey tegelijk met de nieuwe Macs gelanceerd, dus vrijdag aanstaande kan het al zover zijn.

3. Een nieuwe Mac mini

Als Apple een nieuwe versie van de M1-processor presenteert, dan is het erg waarschijnlijk dat die ook in andere modellen komt. Mogelijk krijgt de Mac mini een high-end versie met de nieuwe chip.

Met iets meer fantasie zou het ook mogelijk kunnen zijn dat de Mac mini net als de MacBook Pro een nieuw design krijgt. Eerder hoorden we geruchten over een ontwerp dat teruggrijpt naar de eerste Apple TV met een glazen bovenkant. Ook zou de Mac mini kleiner kunnen worden, omdat de voeding (net als bij de iMac) een extra kastje wordt.

4. Een 30-inch iMac (Pro)?

Een Apple-event volop in het teken van de Mac? Waarom niet? Het Mac-model waar we al het langst geruchten over horen, is de opvolger van de ‘grote’ 27-inch iMac. Het scherm daarvan wordt naar verluidt een stuk groter, omdat de randen smaller worden. Maar hoe groot precies? Worden het 30 inch of 32 inch? Hopelijk weten we vanavond meer.

Verder mag je ervan uitgaan dat de grotere iMac dezelfde krachtige processor gaat krijgen als de nieuwe MacBook Pro’s.

5. AirPods 3

Op de eerste AirPods na (van 2017 tijdens de presentatie van de iPhone 7), werden Apple’s oordopjes nooit op een event gepresenteerd. De afgelopen jaren stuurde Apple altijd slechts een persberichtje, zelfs voor de AirPods Max. Maar de AirPods gaan wel als warme broodjes over de toonbank, dus mogelijk wil Apple ze voor de kerstperiode wel zo groots mogelijk presenteren.

Naar verwachting krijgen de AirPods 3 een soortgelijk design als de AirPods Pro, maar dan zonder siliconen oordopjes. Noise-cancelling zit er niet bij, maar wel de ‘head-tracking’-functie en ‘Zoek mijn’-ondersteuning.

Naar verwachting krijgen de AirPods 3 een soortgelijk design als de AirPods Pro, maar dan zonder siliconen oordopjes. Noise-cancelling zit er niet bij, maar wel de 'head-tracking'-functie en 'Zoek mijn'-ondersteuning.