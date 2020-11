Apple-event op 10 november, Macs met ARM-chip verwacht

Apple organiseert op 10 november een nieuw event! De slogan is ‘One More Thing’. Vermoedelijk krijgen we de eerste Macs met Apples eigen ARM-chips te zien.

Apple kondigt waarschijnlijk Macs aan met eigen ARM-processor

Apple houdt op 10 november het derde event van deze herfst. Dit keer kondigt Apple waarschijnlijk de eerste Macs aan met een ARM-processor. Dat zijn dezelfde soort chips die ook in iPhones en iPads zitten. Opnieuw gaat het om een digitale presentatie die van tevoren is opgenomen. Vanwege het coronavirus is een normaal event met publiek niet mogelijk.

Apple beloofde in juni dat de eerste Macs met een ARM-processor voor het einde van het jaar zouden verschijnen. Die belofte lost het bedrijf dus vermoedelijk op 10 november in. Welke Macs we precies te zien krijgen is nog niet duidelijk.

Door Macs van een eigen processor te voorzien kan Apple de hardware en software beter integreren. Daardoor kun je iPad-apps straks ook op je Mac gebruiken en andersom. Apple creëert dus één groot ecosysteem. Daarnaast zullen de chips naar verwachting voor flink betere prestaties zorgen. Ook springen ze waarschijnlijk zuiniger om met de batterij.

Apple kondigde tijdens het september-event al de nieuwe iPad 2020 en de nieuwe iPad Air 2020 aan. Ook kregen we de Apple Watch Series 6 te zien en de goedkopere Apple Watch SE. Het oktober-event stond in het teken van de iPhone 12-serie.

Er gingen geruchten dat Apple in oktober ook de eerste Macs met ARM-chip zou onthullen. Dat bleek echter niet het geval. Ze krijgen op 10 november dus hun eigen presentatie.

Mogelijke andere aankondigingen

Apple zou tijdens het event naast Macs met een ARM-chip ook andere producten aan kunnen kondigen. Zo wachten we nog steeds op de AirPods Studio, Apple’s eerste over-ear-hoofdtelefoon. Er schijnen echter productieproblemen te zijn, dus wellicht stelt Apple de release uit tot 2021.

Een andere kandidaat zijn de AirTags. Deze bluetooth-trackers kun je aan je sleutelbos hangen of in je rugtas stoppen. Als je je spullen kwijt bent, kun je op je iPhone gemakkelijk zien waar ze zijn. Apple werkt naar verluidt al tijden aan deze apparaatjes. Het zou dus goed kunnen dat het bedrijf ze nu eindelijk lanceert.

Wil je alles weten over de producten die Apple op 10 november aankondigt? Houd deze website dan in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app!