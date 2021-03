Apple heeft haar traditionele evenement in maart verzet naar april. Het bedrijf onthult volgende maand meerdere nieuwe producten. Het is niet duidelijk waarom het evenement is verplaatst.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Apple houdt evenement in april

Dat laat de doorgaans betrouwbare Apple-journalist Jon Prosser op Twitter weten. Deze insider deelt regelmatig juiste geruchten over het bedrijf uit Cupertino en voorspelde in het verleden bijvoorbeeld de releasedatum van de iPhone SE.

Prosser geeft aan dat hij binnenkort uitlegt waarom Apple het evenement naar april heeft verzet. Indien de insider gelijk heeft, is het de eerste keer dat Apple geen nieuwe producten aankondigt in maart. Men heeft nog nooit eerder een evenement in april georganiseerd.

Apple-baas Tim Cook tijdens een eerder online evenement.

De journalist geeft daarom aan dat hij snapt dat mensen kritisch reageren op zijn gerucht, maar blijft voet bij stuk houden. Vooralsnog zijn er geen andere Apple-journalisten die de bewering van Prosser bevestigen of ontkrachten.

Het Apple-evenement zou volgens meerdere insiders op 23 maart plaatsvinden. De persuitnodigingen hiervoor zouden op 16 maart verstuurd worden, maar dit bleek niet waar te zijn. Dit artikel wordt bijgewerkt zodra Prosser meer informatie deelt over de beweegredenen van Apple.

Ook interessant: Apple in maart 2021: 7 aankondigingen om naar uit te kijken

Nieuwe Apple-producten verwacht

De geruchtenmolen spreekt elkaar de afgelopen weken flink tegen. De ene bron claimt dat Apple van plan is meerdere nieuwe producten te presenteren tijdens een online evenement. Anderen zeggen dat het bedrijf de onthullingen via persberichten afhandelt.

Hoe dan ook, de verwachtingen zijn hooggespannen. Het bedrijf zou in maart onder meer iOS 14.5, de nieuwe versie van het iPhone-besturingssysteem, uitbrengen. Ook ligt het in de lijn der verwachting dat het bedrijf nieuwe versies van de AirPods– en AirPods Pro-oordopjes toont.

Verder zou het bedrijf ook de AirTag presenteren. Deze bluetoothtracker duikt al jaren op in geruchten, maar Apple houdt de lippen tot nog stijf op elkaar. Alle signalen wijzen er echter op dat de AirTags spoedig gaan uitkomen. In onderstaande video blikken we vooruit op dit verwachte gloednieuwe apparaat van Apple: