Het volgende Apple-evenement lijkt op 20 april te zijn. Naar verwachting kondigt het bedrijf dan onder meer een nieuwe iPad Pro en de AirTag aan, een compleet nieuw product.

Apple evenement op 20 april

Vraag je Siri wanneer het volgende Apple-evenement plaatsvindt, dan krijg je 20 april als antwoord. Dat ontdekte MacRumors. Het lijkt alleen bij de Engelstalige versie van Apples spraakassistent te werken. Op de redactie van iPhoned krijgen we namelijk een algemene verwijzing naar Apples website wanneer we dezelfde vraag stellen.

Hoe laat het evenement begint, is nog niet duidelijk. Normaliter stuurt Apple de uitnodigingen voor bijeenkomsten ongeveer een week van tevoren de deur uit. Waarschijnlijk vindt dit dus vandaag plaats.

Van een echte bijeenkomst is hoogstwaarschijnlijk geen sprake. De afgelopen Apple-evenementen waren namelijk vooraf opgenomen die je via livestream kon volgen via de Apple-website en YouTube.

Dit zijn de verwachtingen

Het lijkt erop dat Apple in ieder geval de iPad Pro 2021 gaat aankondigen. De beste iPad van 2021 schijnt wederom in twee formaten te komen: 11 en 12,9 inch. Laatstgenoemde zou de overstap naar mini-led maken, een nieuw schermtype met allerlei voordelen.

Ook verwachten we op 20 april de AirTags in actie te gaan zien. Deze tracker voor het terugvinden van bijvoorbeeld je sleutelbos duikt al jaren op in geruchten. De Apple AirTags moet klein genoeg zijn om in je portemonnee te stoppen zodat je ‘m vervolgens via de Zoek Mijn-app op je iPhone kunt terugvinden.

