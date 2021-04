Waarom de Europese Commissie Apple aanklaagt

Het is zover. Na een maandenlange opbouw gaat de Europese Commissie juridische stappen ondernemen tegen Apple. De reden? Apple maakt misbruik van haar monopolie in de App Store en overtreedt daarbij de Europese wet.

Lees verder na de advertentie.

Definitief: Europese Commissie klaagt Apple aan

Volgens Margrethe Vestager (hierboven afgebeeld), vicepresident van de Europese Commissie, draagt Apple twee petten. “Apple Music concurreert met andere muziekdiensten in de App Store, maar deze diensten moeten commissie afdragen aan Apple”, schrijft Vestager.

“Ook is het volgens Apples regels verboden voor concurrerende apps om klanten te informeren over alternatieve manieren om te betalen. Apple verstoort hiermee de markt, met de consument als grote verliezer.”

De Europese uitspraak is een eerste stap op weg naar een mogelijke boete voor Apple. Ook kan het bedrijf andere consequenties opgelegd krijgen.

De oorzaak: Spotify versus Apple

Het juridische proces kwam in 2019 op gang. Toen diende Spotify, een directe concurrent van Apple Music, een aanklacht in bij de Europese Commissie. Volgens Spotify vraagt Apple teveel geld voor abonnementen die zijn afgesloten via hun app voor iPhones.

De muziekdienst moet 15 tot 30 procent van haar omzet afdragen aan Apple en mag klanten niet vragen om direct een abonnement bij Spotify af te sluiten. Ook zou het bedrijf er andere regels voor concurrenten op nahouden om zo haar eigen apps te bevorderen.

In gesprek met TechCrunch zegt Apple dat Spotify over slechts 1 procent van haar abonnees commissie betaalt. De rest van de abonnees zou rechtstreeks aan Spotify betalen.

“Spotify eist dat zij via de iOS-app klanten mogen wijzen op hun eigen abonnementen, maar geen enkele winkel in de wereld zou dit toelaten”, aldus Apple. Het bedrijf schrijft ook dat Spotify profiteert van alle voordelen van de Apple Store, zonder daaraan te willen bijdragen.

Ook interessant: Hoe Apples nieuwe diensten de relaties met concurrenten op scherp zet

Het laatste nieuws over Apple: