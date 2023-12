‘Apple-dienst hoeft niet aan EU-regels te voldoen’ (maar waarom?)

De laatste tijd krijgt Apple behoorlijk wat eisen van de EU te verwerken. Maar nu hoeft Apple aan bepaalde EU-regels juist niet te voldoen. Hoe zit dat dan?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple hoeft niet aan EU-regels te voldoen

De Digital Markets Act (DMA) van de Europese Unie, die op 1 november 2022 van kracht werd, verplicht bedrijven zoals Apple om hun diensten en platforms open te stellen voor andere ontwikkelaars. De DMA zal een grote impact hebben op de platformen van Apple en het zou ertoe kunnen leiden dat Apple grote veranderingen aanbrengt in de App Store, Berichten, FaceTime, Siri en nog veel meer.

Aangenomen werd dat Apple straks de app Berichten open moet gaan stellen voor andere platforms. Dan kan bijvoorbeeld WhatsApp samenwerken met de Berichten-app. Toch lijkt het erop dat Apple dat niet per se hoeft te doen. De nieuwssite Bloomberg vertelt namelijk dat de chatdienst simpelweg niet populair genoeg is bij zakelijke gebruikers. Hierdoor hoeft Apple Berichten toch niet open te stellen voor andere diensten.

Wat betekent dit voor RCS bij Berichten?

De geruchten gingen al eerder dat Apple straks bij Berichten over gaat stappen naar RCS (rich communication services) dankzij de nieuwe regels van de EU. Het is niet bekend of dit nieuwe gerucht betekent dat Apple dat uiteindelijk toch niet hoeft te doen. Het zou wel jammer zijn, want RCS biedt behoorlijk wat voordelen. Deze nieuwe manier van sms’en maakt het versturen van berichten veel makkelijker tussen iPhone en Android.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar je op dit moment nog beperkt bent tot een maximale lengte van 160 karakters in een bericht, heb je bij RCS veel meer vrijheid. Met deze nieuwe standaard heb je vrijwel alle mogelijkheden die je bij iMessage en WhatsApp op dit moment al hebt. Je kunt dus ook foto’s en video’s versturen via sms van een iPhone naar Android, zonder dat je daarbij WhatsApp nodig hebt. Dit verandert er nog meer!

Wat Apple straks precies moet gaat veranderen volgens de regels van de EU is dus nog niet zeker. Maar wil je op de hoogte blijven van dit en al het andere Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.