Apple krijgt miljoenenboete van EU (en die kan nog hoger worden)

Apple heeft een boete van maar liefst 500 miljoen euro gekregen van de Europese Commissie. Het bedrijf overtreedt de Digital Markets Act volgens de Commissie.

EU legt Apple boete op

De Europese Commissie heeft Apple een miljoenenboete opgelegd. Het bedrijf moet maar liefst 500 miljoen euro betalen voor het overtreden van de Digital Markets Act (DMA). Dit is een relatief nieuwe wet van de Europese Commissie, die ervoor moet zorgen dat techbedrijven minder macht krijgen binnen de Europese Unie. Ook is de DMA bedoeld om een eerlijkere concurrentiepositie voor kleinere ontwikkelaars te creëren.

De nieuwe wetgeving vereist onder andere dat Apple ontwikkelaars de mogelijkheid biedt om apps buiten de App Store om en zonder de kosten van de App Store te distribueren. Om deze reden staat Apple alternatieve webwinkels toe op de iPhone sinds iOS 17.4. De DMA ging in maart 2024 al in, maar Apple voldoet volgens de Europese Commissie nog steeds niet aan de nieuwe wetgeving. Als gevolg heeft Apple nu een miljoenenboete gekregen.

App Store overtreedt wetgeving

Volgens de Europese Commissie overtreedt Apple met het beleid in de App Store de regels van de DMA. Het bedrijf staat niet toe dat ontwikkelaars in de App Store verwijzen naar abonnementen en aanbiedingen op externe websites. Apple houdt dit tegen, omdat er commissies gelden voor abonnementen die via de App Store worden aangeboden. Op die manier verdient Apple geld aan abonnementen, mits ze via de eigen webwinkel worden afgesloten.

De abonnementen in de App Store zijn door deze commissies vaak duurder dan op externe websites. Ontwikkelaars mogen niet verwijzen naar een goedkopere optie op een (eigen) website, omdat dit door Apple verboden is. Met dat verbod overtreedt Apple volgens de Europese Commissie de regels van de DMA, waarvoor het bedrijf nu een miljoenenboete krijgt. De Europese Commissie is van mening dat Apple gebruikers heeft gestuurd om in de App Store een abonnement af te sluiten, zodat het bedrijf er geld aan verdient.

Boete kan nog hoger worden

Apple moet 500 miljoen euro betalen voor het overtreden van de Europese wetgeving. Die boete kan nog hoger worden, want het bedrijf heeft zestig dagen de tijd om het beleid in de App Store aan te passen. Doet Apple dat niet binnen twee maanden? Dan kunnen er nieuwe boetes van de Europese Commissie volgen. Mogelijk komt het niet zover, want Apple heeft nog de mogelijkheid om bezwaar tegen de miljoenenboete te maken.

Apple is niet het enige techbedrijf dat een miljoenenboete heeft gekregen, ook Meta moet een boete van 200 miljoen euro betalen. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram liet gebruikers betalen, zodat ze geen gepersonaliseerde advertenties te zien kregen. Inmiddels heeft Meta het beleid aangepast, maar dat gebeurde pas in november 2024. Daardoor is het bedrag bij Meta lager dan de boete die Apple moet betalen. Apple heeft nu zestig dagen om met een reactie te komen. Wil je daarvan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!