Eredivisie op Apple TV+: Apple wil uitzendrechten kopen

De uitzendrechten van de Nederlandse voetbalcompetitie liggen op straat. Apple lijkt een van de grote kanshebbers om de Eredivisie op te kopen. Maar Apple en voetbal? Past dat wel bij elkaar?

Apple x Eredivisie: gedroomde combinatie?

Apple zet vol in op live sport voor het streamingdienst Apple TV+. Nadat we eerder dit jaar al hoorden dat de Major League Soccer, de Amerikaanse voetbalcompetitie, wordt uitgezonden, lijkt Apple nu ook de uitzendrechten voor de Eredivisie te willen kopen. Daarvoor moet het bedrijf nog eerst een hoger bod uitbrengen dan de gevestigde partijen als ESPN en Ziggo.

iPhoned hoorde dit nieuws van sportmarketeer Chris Woerts in Vandaag Inside: De Oranjewinter. Om de strijd van Ziggo en ESPN te kunnen winnen moet Apple naar verluidt bijna 200 miljoen euro per jaar neerleggen voor de televisierechten van de Eredivisie. Of het bedrijf dit gaat doen?

Zien we over 3 jaar de Eredivisie bij Apple?

ESPN, vroeger bekend als Fox Sports, is op het moment dé plek om je favoriete Nederlandse club te zien spelen. Je betaalt dan een maandelijks via je tv-aanbieder een bedrag en kan dan elke Eredivisie-wedstrijd op je tv of telefoon kijken. In 2025 gaat dit dus misschien weer anders zijn.

Eerder deze week vernamen we al dat Ziggo, dat onlangs ook de populaire Champions League-, Europa League- en Conference League-rechten heeft opgekocht, zich al in de strijd ging mengen om de Eredivisie bij ESPN weg te kapen. Daarmee zou Ziggo dé voetbalzender van Nederland worden. ESPN verliest de rechten in 2024 en moet dus opnieuw bieden.

Met Apple lijkt er nu een derde partij in te mengen. De grote winnaars in deze veiling? De voetbalclubs. Met deze strijd om uitzendrechten van hun wedstrijden verdienen hun clubs meer en en kunnen zij dus uiteindelijk rekenen op een hoger jaarlijks inkomen.

Wat moet Apple met al die sportwedstrijden?

Apple is op het moment ook in strijd om de rechten van de NFL (American Football) op te kopen. Eerder sleepte de techreus al de MLB (honkbal) binnen. Het lijkt erop dat Apple een nieuwe koers is gaan varen. Wellicht komt dat door het succes van Apple’s sportserie Ted Lasso.

Deze comedyserie, waarbij een Amerikaan in Engeland een voetbalclub gaat coachen, kan binnenkort ook nog eens werkelijkheid worden. Apple heeft namelijk volgens sommige bronnen ook de wens om de voetbalclub Manchester United op te kopen. Wil jij alvast Apple TV + hebben voor de Eredivisie? Dat kan gratis door een proefabonnement van zeven dagen af te sluiten bij Apple TV+. Heb je nét een nieuw Apple apparaat gekocht? Dan krijg je drie maanden gratis Apple TV+.

