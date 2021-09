Klap voor Apple: app-makers mogen eigen betaalsystemen gebruiken

Makers van apps hoeven niet langer de betaalsystemen van Apple te gebruiken. Dat is gunstig voor hen, want hierdoor hoeven ze geen commissie af te dragen.

Rechter: ‘Buiten de App Store om betalen mag’

Dat heeft de Amerikaanse rechter Yvonne Gonzalez-Rogers bepaald. Ze deed uitspraak in de zaak die door Epic Games was aangespannen. Dit bedrijf staat vooral bekend om Fortnite, het populaire iPhone-spel dat vorige zomer uit de App Store werd verwijderd.

Gonzalez-Rogers heeft besloten dat Apple binnen 90 dagen alternatieve betaalwijzen moet toestaan. Het komt erop neer dat je straks dus kunt betalen via het betaalsysteem van een app-maker, in plaats van via Apple. Wel heeft de iPhone-maker de kans om in hoger beroep te gaan. Het is nog niet duidelijk of Apple hiervoor kiest.

Apple verwijderde Fortnite in augustus 2020 uit de App Store omdat spelers via Epic Games’ eigen betaalsystemen aankopen konden doen, zoals nieuwe outfits voor hun speelbare karakter.

Dit druiste tegen de voorwaarden van de App Store in. Apple eist namelijk dat aankopen via de App Store verlopen. Vervolgens gaat 30 procent commissie naar de iPhone-maker.

Epic Games neemt het op tegen Google

Epic Games was het niet eens met de verwijdering van Fortnite en besloot naar de rechter te stappen. De spelmaker was van mening dat de commissie te hoog was. Ook vond Epic Games dat Apple geen alternatieven aanbood, want de App Store is de enige manier om apps te verkopen aan iPhone– en iPad-bezitters.

De rechter vond niet dat Apple een monopoliepositie heeft, zoals Epic claimde. Wel vindt Gonzalez-Rogers dat het bedrijf zich “anti-competitief” heeft gedragen.

De uitspraak heeft mogelijk verregaande gevolgen voor de techindustrie. Epic Games heeft een vergelijkbare rechtszaak lopen tegen Google, een grote concurrent van Apple.

