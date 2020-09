Als het aan de rechter ligt begint de rechtszaak tussen Apple en Epic Games in de zomer van volgend jaar. De maker van het populaire spel Fortnite wil liever geen juryrechtszaak, maar de rechter vindt het belangrijk om te horen wat de maatschappij van het conflict vindt en wil dus wél een jury.

Apple vs Epic: mogelijke rechtszaak in 2021

Dat meldt AppleInsider. Apple en Epic Games hebben tot 6 januari om relevante documenten en ander bewijsmateriaal aan te leveren. Advocaten van beide partijen moeten voor aankomende dinsdag (6 oktober) aangeven of ze vinden dat er een jury bij de rechtszaak moet zijn, of niet.

De dienstdoende rechter, Yvonne Gonzalez Rogers, vindt het een verstandig idee om er wél een jury bij te betrekken. “Deze zaak is van groot belang voor toekomstige anti-trust-conflicten en daarom vind ik het belangrijk om te weten wat de maatschappij hierover denkt. Maken mensen zich zorgen over deze problemen, of niet?”, aldus Rogers.

Epic lijkt er liever geen juryzaak van te maken. Men ziet meer toekomst in een ‘gewone’ rechtszaak onder leiding van een rechter. Wat Apple wil, is niet bekend. In de Verenigde Staten is het mogelijk om rechtszaken onder begeleiding van een jury uit te voeren, waarbij burgers worden opgeroepen om hun mening te geven over het juridisch conflict.

Een korte terugblik

Hoe zijn we op dit punt aanbeland? Afgelopen augustus introduceerde Epic Games een eigen betalingssysteem in de populaire game Fortnite. Dit druist tegen de regels van de App Store in, waarop het spel werd verwijderd. Epic introduceerde dat betalingssysteem om de verplichte commissie van 30 procent op in-app aankopen, zoals een nieuwe outfit voor je Fortnite-poppetje, te omzeilen.

Vervolgens klaagde de game-uitgever de iPhone-maker aan. Epic Games beschuldigt Apple onder meer van monopoliegedrag. In een eerdere uitspraak gaf rechter Rogers aan dat het spel geblokkeerd mag blijven, maar dat Apple het ontwikkelaaraccount van Epic Games niet mag verwijderen. De belangrijke Unreal Engine die aan dit account gekoppeld is, wordt namelijk door heel veel games in de App Store gebruikt.

