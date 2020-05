Apple en Google hebben afbeeldingen gedeeld waarop te zien is hoe corona-apps op iPhones er mogelijk uit gaan zien. Daarnaast maakte ze extra voorwaarden voor app-ontwikkelaars en overheden bekend.



Afbeeldingen van corona-app op iPhone

De voorbeeldafbeeldingen geven een duidelijk beeld van hoe de corona-apps op iPhones er wellicht uit gaan zien. Op de foto’s zie je een iPhone met een nieuw menu in de instellingen dat volledig is toegewijd aan corona-bestrijding.

In dit menugedeelte staat onder meer welke corona-app actief is op je telefoon. Daaronder staat een kopje ‘blootstellingsregistraties’. Hier zie je of je in de buurt bent geweest van besmette personen. Daarnaast kan je een optie voor notificaties aanvinken. Hierdoor ontvang je een push-melding wanneer je in de buurt bent geweest van mensen die besmet zijn met het virus.





Extra voorwaarden voor corona-apps op iPhones

Apple en Google hebben ook een lijst met vereisten gedeeld waaraan alle app-ontwikkelaars moeten voldoen als ze de api willen gebruiken. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat de privacy van gebruikers wordt gewaarborgd. Hieronder zie je de extra regels voor corona-apps:

Apps moeten door of voor een overheidsinstantie zijn gemaakt en mogen alleen worden gebruikt voor corona-bestrijding.

Apps moeten gebruikers om toestemming vragen voordat ze de api gebruiken.

Apps zijn verplicht om gebruikers toestemming te vragen voordat ze een positief testresultaat delen met een gezondheidsautoriteit.

Apps mogen alleen de minimale hoeveelheid benodigde gegevens verzamelen en mogen die gegevens alleen gebruiken voor coronabestrijding.

Apps mogen geen ​​toestemming vragen voor toegang tot de locatie van de gebruiker.

Het gebruik van de api is beperkt tot één app per land.

Recent publiceerde Apple de derde bètaversie van iOS 13.5. Hierin stond ook de code die bedoeld is voor het gebruik van corona-apps. De officiële software-update komt waarschijnlijk ergens rond half mei.

