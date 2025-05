Apple heeft een probleem. Terwijl de techindustrie met volle vaart in de AI-trein zit, lijkt de iPhone-maker het station te missen. Waarom heeft Apple zoveel moeite met AI?

Apple en AI: een Siri-eus probleem

Het leek even alsof Apple er bovenop zat: een meer persoonlijke Siri zou het gebruik van een iPhone fundamenteel veranderen. Je zou bijvoorbeeld aan de assistent kunnen vragen wanneer de vliegtuig van je moeder landt, waarna die zelfstandig je berichten en actuele vluchtinformatie erbij pakt en zelfs een Uber regelt.

Apple geloofde er zo in, dat een volledige presentatie aan de nieuwe Siri werd gewijd en een reclame met Bella Ramsey in de hoofdrol alvast werd uitgezonden. Nu blijkt dat het bedrijf zichzelf enorm heeft overschat, want de AI-update voor Siri wordt voorlopig uitgesteld en de reclame is teruggetrokken.

Het bedrijf zegt in een statement dat het iets langer duurt dan gedacht om Siri 2.0 af te maken. Hoewel Apple geen verdere details geeft, berichtte Bloomberg eerder dat Apple stapels technische problemen en bugs tegenkomt.

We zijn gewend dat Apple ontwikkelingen in de industrie goed in de gaten houdt, om pas later met een eigen antwoord te komen waar zo goed over is nagedacht dat het lijkt alsof de iPhone-maker het zelf heeft bedacht. Met AI kon het bedrijf daar niet op wachten. Nu blijkt dat generatieve kunstmatige intelligentie en Apple helemaal geen goede match zijn.

It just works (meestal)

Het bekende privacyprobleem van generatieve kunstmatige intelligentie had Apple al aardig opgelost. De focus zou liggen op lokale AI. Wat jij zegt blijft op je apparaat en wordt dus niet geüpload naar servers om AI verder te trainen, zoals bijvoorbeeld met ChatGPT standaard wel het geval is.

Toch is privacy niet het enige speerpunt van Apple. Voor het bedrijf is het idee van ‘it just works’ ook altijd belangrijk geweest. Een product wordt pas op de markt gezet als het altijd werkt zoals het moet werken.

De realiteit van generatieve kunstmatige intelligentie is dat het niet altijd perfect werkt. Deze technologie is gebaseerd op voorspelling en dat gaat circa 80 procent van de tijd goed. Andere keren zal AI bijvoorbeeld informatie hallucineren. Apple wil natuurlijk niet dat Siri in paniek raakt en maar verzint wanneer het vliegtuig van je moeder landt.

AI is onveilig

Maar misschien nog wel de belangrijkste reden waarom generatieve AI en Apple geen goede match zijn, is de onveiligheid. Apple is er trots op dat zijn apparaten bekend staan als de veiligste op de markt. Met een iPhone of Mac heb je minder risico op virussen, malware en andere ellende vergeleken met een een Android-toestel of een Windows-pc. Zou Apple echter generatieve AI diep in zijn apparaten integreren, dan levert dat allerlei nieuwe risico’s op.

Als concreet voorbeeld zijn Prompt Injection Attacks een reëel gevaar. Een aanvaller kan in een e-mail stiekem een prompt verstoppen, die AI de opdracht geeft om je laatste e-mails of wachtwoorden te verzenden in een bericht. Je kunt je de rellen al voorstellen.

Rommeltje

Omdat Apple niet kan wachten, zijn er nu enkele basisfuncties onder de naam Apple Intelligence waar we in Nederland vanaf april ook eindelijk gebruik van konden maken (maar dan moet je de iPhone wel in het Engels zetten). Of we daar blij mee moeten zijn is nog maar de vraag, want de reacties uit andere landen zijn niet best. Zo kan Apple Intelligence je notificaties samenvatten, maar maakt die er regelmatig een potje van.

Het wordt de komende tijd dus best spannend voor Apple. Als het bedrijf niet mee weet te komen met de rest, is er een kans dat een iPhone straks hopeloos verouderd aanvoelt. Als de vernieuwde Siri straks echter toch een unieke, persoonlijke en bovenal veilige ervaring levert dat just works? Dan kunnen we gewoon weer net doen alsof Apple de technologie heeft bedacht.