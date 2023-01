Apple wil zelf schermen maken (en hierom worden ze véél beter)

Na de introductie van zijn eigen chips is Apple van plan om ook eigen schermen te maken. Maar wanneer verschijnen de eerste schermen van het bedrijf? En worden ze beter dan de huidige schermen?

Apple maakt eigen schermen voor iPhone en Watch

Naar verluidt is Apple van plan om zelf schermen te gaan produceren voor de iPhone en de Apple Watch. Eerder introduceerde Apple met zijn M-processors al de eerste chips uit eigen makelij en nu wil het bedrijf dus nog autonomer worden. Dit lijkt gedeeltelijk het gevolg van de chaos in de Foxconn-fabriek een aantal maanden geleden, waardoor de iPhone 14-productie gehinderd werd.

Als het zelf schermen gaat produceren, dan zou Apple uiteraard de samenwerking met bedrijven als Samsung en LG moeten terugschalen. Deze bedrijven zijn nu deels verantwoordelijk voor de productie van beeldschermen voor Apple. Het zou financieel gezien een behoorlijke klap voor deze bedrijven zijn als Apple zijn eigen schermen gaat maken.

Eigen schermen van Apple: zo zien ze eruit

Bij de schermen die Apple gaat produceren gaat het waarschijnlijk om micro-led-schermen. Micro-led laat zich het best omschrijven als de betere versie van oled, met als grote voordeel dat de gevaar van inbrandende schermen veel kleiner is.

Duurzaamheid is dus een groot voordeel van micro-led. Bovendien gaat micro-led zuiniger om met energie dan oled en drukt daardoor minder op de accuduur van je Apple Watch of van je iPhone. Het nadeel van micro-led is dan weer de prijs: de techniek is duurder dan oled.

De schermen van Apple krijgen naar verluidt heldere en fellere kleuren. Nog een voordeel van de nieuwe schermen moet de bredere kijkhoek zijn. Zo kijk je gemakkelijker samen een film of serie op je telefoon, zonder dat iemand het beeld niet fel genoeg ziet. En op de Apple Watch zie je ook vanaf de schuinste hoek nog duidelijk de tijd.

Apple zet in op onafhankelijkheid en op duurzaamheid

Met de eigen productie van micro-led-schermen zet Apple dus in op onafhankelijkheid én op duurzaamheid. Doordat de schermen niet in kunnen branden, gaan iPhones en Apple Watches weer wat langer mee. En de kleuren van de schermen blijven altijd even scherp als bij de aankoop van het product.

Door de productie in eigen handen te nemen is het voor Apple bovendien beter mogelijk om de prijs te beïnvloeden. Micro-led is duurder dan oled, maar er zijn genoeg componenten in het productieproces die deze prijs weer kunnen drukken. Ook heeft Apple nu minder te maken met de inkoopprijs van een nieuw scherm, de schermen worden immers door het bedrijf zelf geproduceerd.

Dit is wanneer de schermen op de markt verschijnen

De grote vraag: wanneer verschijnen de nieuwe schermen op de markt? De verwachting is dat de opvolger van de Apple Watch Ultra als eerste device wordt voorzien van een micro-led-scherm. Dit zal dan waarschijnlijk gaan om het eerste scherm van Apple zelf.

De nieuwe Apple Watch Ultra verschijnt eind 2024 of begin 2025 op de markt. Dat is dus waarschijnlijk ook het moment dat Apple de productie van beeldschermen langzaam overneemt. Uiteindelijk wil het bedrijf ook de iPhone voorzien van micro-led-schermen, dus met ingang van 2025 produceert het bedrijf mogelijk zelf de iPhone-schermen. Nog even wachten dus, maar de kwaliteit van de schermen is het naar verwachting meer dan waard.

