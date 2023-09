Apple brengt de EarPods opnieuw uit (mét toffe nieuwe functies!)

Apple heeft niet alleen nieuwe AirPods Pro aangekondigd, er komen óók nieuwe EarPods aan. En de bedrade oortjes krijgen er toffe functies bij!

Nieuwe EarPods aangekondigd

Tijdens het Wonderlust-event heeft Apple een reeks nieuwe producten aangekondigd, waaronder de iPhone 15, Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2. Daarnaast hebben oudere devices een kleine update gekregen, omdat Apple eindelijk de overstap maakt naar usb-c. Zo zijn de AirPods Pro 2 met een usb-c-aansluiting aangekondigd, maar brengt Apple ook nieuwe EarPods uit.

Bij de AirPods Pro 2 gaat het om een kleine aanpassing, de case van de oortjes krijgt namelijk voor het eerst een usb-c-poort. Voorheen was dit nog de Lightning-aansluiting, maar daar neemt Apple dit jaar definitief afscheid van door de nieuwe Europese regelgeving. Hierdoor worden ook andere accessoires uitgebracht met een usb-c-aansluiting, waaronder Apple’s EarPods. En dat is niet het enige dat verandert bij de oortjes.

Bedrade oortjes ondersteunen nu Lossless

Het blijkt namelijk dat de EarPods nu ook Lossless-audio ondersteunen. Dat is opvallend, want zelfs de meeste AirPods beschikken nog niet over deze techniek. Met Lossless is de geluidskwaliteit veel hoger, omdat de audiobestanden bij deze techniek niet worden verkleind. Doorgaans gebeurt dit bij draadloze audio juist wel, waardoor er veel kwaliteitsverlies plaatsvindt.

Draadloze audiobestanden worden namelijk kleiner gemaakt, door de geluidskwaliteit te verlagen. Bij Lossless-audio gebeurt dit niet, waardoor de kwaliteit van bijvoorbeeld muzieknummers juist behouden blijft. Dat is een groot voordeel bij de nieuwe EarPods van Apple, want muziek of een telefoongesprek klinkt draadloos dus veel beter bij Lossless-audio.

Apple EarPods kosten minder dan 20 euro

De EarPods zijn Apple’s eerste oortjes waarmee je naar Lossless-audio kunt luisteren, want bij de AirPods Pro 2 is dit nog niet mogelijk. De geavanceerde oortjes hebben wel ondersteuning voor de techniek, maar Lossless werkt alleen met de Apple Vision Pro. Die verschijnt pas volgend jaar, dus voorlopig moeten de AirPods Pro 2 het zonder de techniek doen.

De EarPods ondersteunen in ieder geval Lossless-audio bij Apple Music. Spotify biedt de techniek nog niet aan, al lijkt de functie binnenkort eindelijk beschikbaar te komen bij Spotify Premium. Voor de EarPods met usb-c én Lossless hoef je niet diep in de buidel te tasten, want de oortjes van Apple kosten maar 19 euro. Zo luister je voor minder dan 20 euro al naar de beste geluidskwaliteit!

