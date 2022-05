Waarom Apple EA niet gaat kopen – maar het wel slim zou zijn

EA biedt zichzelf overal aan, zo ook aan Apple. Volgens de laatste geruchten gaat Apple het computerspelbedrijf niet overnemen. Dit vinden wij een slechte keus. In dit artikel lees je waarom.

EA op zoek naar een koper, aangeboden aan Apple

EA (of Electronic Arts) maakt er geen geheim van dat ze op zoek zijn naar een koper voor een overname. Volgens geruchten is Apple een van de gegadigden. Het zou niet verkeerd zijn voor Apple om de gaming-gigant daadwerkelijk te kopen.

Zeker nu concurrent Microsoft eerder dit jaar Activision Blizzard kocht voor 68 miljard dollar, kan Apple eigenlijk niet achterblijven. Toch gaat Apple dit hoogstwaarschijnlijk niet doen.

EA en Apple: een gelukkig huwelijk?

Apple heeft eigenlijk nooit veel om games gegeven. Toen de computers opkwamen werden PC’s gelijk al gezien als de standaard voor spellen en ook toen spelcomputers de spelindustrie overnamen, roerde Apple zich niet op de game-markt (met uitzondering van de gefaalde Apple Pippin).

Tot 2019, want toen lanceerde het bedrijf Apple Arcade. Dit platform biedt meerdere games voor de apparaten van Apple via een maandabonnement.

Electronic Arts is verantwoordelijk voor enkele van ‘s werelds populairste gamefranchises. Denk hierbij aan de bekende sportgame FIFA en familiespel The Sims. Ook voor de doorgewinterde gamer is EA een uitstekende producent; Battlefield en Need for Speed komen ook van hun hand.

EA en Apple gaan ver terug samen. Zo was de oprichter van EA, Trip Hawkins, ooit een Apple-werknemer. Er liepen ontwikkelaars over van het ene bedrijf naar het ander en Steve Wozniak kreeg zelfs een stoel in de directie van het spellenbedrijf aangeboden. Ze zijn dus gelukkig getrouwd. Een slechte relatie zou dus niet de reden achter het achterblijven van de koop moeten zijn. Wat dan wel?

‘EA Sports, It’s in the game’

Met de overname van EA zou Apple zich eindelijk eens écht kunnen bemoeien met de gaming-industrie. Daarnaast zou de overname van EA Apple Arcade leuker kunnen maken. Ook voor de nieuwe AR/VR-headset zou EA van groot belang kunnen zijn voor Apple. Toch zal bij deze ‘Apple Reality-bril’ niet de focus op gaming liggen.

Waarom Apple EA niet gaat kopen

Waar wacht Apple dan op? De overname kan natuurlijk niet met wat kleingeld betaald worden. Het gaat een enorme bak met geld kosten. Wellicht dat Apple daarom twijfelt.

Daarnaast ligt Apple onder de loep. Ze zouden op de app-markt een té monopolistische houding hebben. Het overnemen van EA is op deze manier niet het allerbeste plan. Als Apple ook nog eens de EA-games exclusief gaat maken voor enkel Apple-apparaten, kan dit tegen de schenen van de verkeerde mensen schoppen.

We hopen stiekem dat er wel een overname gaat komen. Gamen op de apparaten van Apple is een van de weinige dingen die wij nog vinden tegenvallen. Hoewel er altijd wordt gezegd dat gamen niet in het DNA van Apple zit, hopen wij op een grote verandering.