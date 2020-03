Onderzoek: ‘Apple maakt zich (onbewust) schuldig aan dwangarbeid’

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat Apple zich (mogelijk onbewust) schuldig maakt aan dwangarbeid in China. Het bedrijf zegt actie te ondernemen.

‘Apple onbewust schuldig aan dwangarbeid’

Het Australian Strategic Policy Institute publiceert een nieuw onderzoek over Oeigoeren die in China werken. Het rapport genaamd ‘Uyghurs for sale’ stelt dat tachtigduizend Oeigoeren gedwongen worden om in Chinese fabrieken te werken.

Hieronder vallen ook fabrieken van Foxconn, één van de belangrijkste leveranciers van Apple, Google, Huawei en Microsoft. Ook fabrieken waar producten van Nike, Adidas, Puma en andere grote merken worden gemaakt, zouden zich schuldig maken aan het aannemen van deze werknemers.

In een reactie op het onderzoek laat Apple weten ‘samen te werken met leveranciers’ om te verzekeren dat hun standaarden worden gehandhaafd. Hiermee doelt het bedrijf op zijn eigen richtlijnen voor werknemers. Deze richtlijnen moeten werknemers beschermen en hun rechten verzekeren. Ook de andere merken die in het onderzoek genoemd worden, zeggen actie te ondernemen om deze situatie uit te zoeken.

Lokale overheden en ondernemers zouden per Oeigoer die aan het werk wordt gezet een geldbedrag ontvangen. The Washington Post kon op basis van eigen onderzoek de bevindingen bevestigen. Ondertussen noemt de Chinese overheid de resultaten nepnieuws. Het volledige onderzoek is te lezen via de link onderaan dit artikel.

Deze Oeigoeren worden ondergebracht in zogenaamde ‘detentiekampen’, waar volgens het onderzoek meer mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Zodra ze deze kampen mogen verlaten, zouden ze aan het werk worden gezet in fabrieken verspreid over heel China.

Apples kwetsbare relatie met China

Voor Apple zullen de resultaten van dit onderzoek ongetwijfeld pijnlijk zijn. Het bedrijf maakt zich hard voor eerlijke en goede werkomstandigheden, wat ook geldt voor externe partijen die onderdelen voor het bedrijf uit Cupertino maken. Dat juist Foxconn als één van Apples belangrijkste leveranciers hier nu van wordt beschuldigd, druist rechtstreeks in tegen de belangen die Apple zegt te behartigen.

Toch is het de vraag of het bedrijf hier publiekelijk een harde uitspraak over zal doen. De afgelopen jaren is meerdere malen gebleken dat Apple erg voorzichtig omgaat met de Chinese overheid. Zo ontweek Tim Cook gevoelige privacykwesties tijdens een bezoek aan het land en heeft het bedrijf meerdere malen gehoor gegeven aan dubieuze verzoeken van de overheid.

