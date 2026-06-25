Slagveld bij Apple: deze 12 apparaten zijn per direct véél duurder

Apple heeft prijsverhogingen doorgevoerd, waardoor maar liefst twaalf apparaten per direct veel duurder zijn. Dit zijn de nieuwe prijzen!
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Prijsverhogingen
Apple heeft prijsverhogingen doorgevoerd! Tim Cook gaf eerder al aan dat een aantal producten duurder wordt, vanwege de enorme vraag naar geheugenchips. We hebben niet lang hoeven wachten op die prijsverhogingen, want het bedrijf heeft per direct veel iPads, Macs en meer toestellen duurder gemaakt. Je bent daardoor (veel) meer kwijt voor je volgende Apple-apparaat als je deze bij het bedrijf zelf aanschaft. Dit zijn de nieuwe prijzen:
|iPad
|Oude prijs
|Nieuwe prijs
|Laagste prijs
|iPad 2025
|389 euro
|509 euro
|€ 334,-
|iPad mini 2024
|559 euro
|689 euro
|€ 499,-
|iPad Air 2026
|669 euro
|829 euro
|€ 612,-
|iPad Pro 2025
|1119 euro
|1319 euro
|€ 999,-
|Mac
|Oude prijs
|Nieuwe prijs
|Laagste prijs
|MacBook Air
|1119 euro
|1429 euro
|€ 1.099,-
|MacBook Neo
|699 euro
|799 euro
|€ 634,-
|MacBook Pro
|1929 euro
|2229 euro
|€ 1.699,-
|iMac
|1519 euro
|1819 euro
|€ 1.397,-
|Mac Studio
|2329 euro
|3029 euro
|Niet leverbaar
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|Toestel
|Oude prijs
|Nieuwe prijs
|Laagste prijs
|Apple TV
|169 euro
|229 euro
|€ 166,95
|HomePod
|349 euro
|399 euro
|€ 330,95
|HomePod mini
|109 euro
|139 euro
|€ 109,-
Apparaten véél duurder
Apple heeft maar liefst twaalf apparaten veel duurder gemaakt. Vooral voor de Macs betaal je veel meer, zo is zelfs de prijs van de MacBook Neo verhoogd. Apple bracht de goedkoopste MacBook ooit uit voor slechts 699 euro. Die beginprijs is nu verhoogd naar 799 euro, al is dit nog de kleinste prijsstijging van alle Macs. Voor de MacBook Air betaal je nu 1429 euro, bij de MacBook Pro is dat zelfs 2229 euro.
Verder heeft Apple de prijzen van alle iPads verhoogd. De reguliere iPad stijgt van 389 euro naar maar liefst 509 euro. Voor de iPad mini, iPad Air en iPad Pro ben je nog meer geld kwijt. Wil je een Apple TV, HomePod of HomePod mini halen? Ook dan moet je dieper in de buidel tasten. De startprijs van de Apple TV is gestegen naar 229 euro, dat een prijsstijging betekent van 60 euro. Voor de HomePod betaal je nu 399 euro (dat was 349 euro), de HomePod mini krijg je voor 139 euro (eerder 109 euro).
Zo krijg je de oude prijzen
Apple heeft alle iPads, Macs, HomePods en de Apple TV veel duurder gemaakt. Die hogere prijzen zijn per direct doorgevoerd, waardoor je de hogere prijs nu al betaalt bij Apple zelf. Voor de iPhone, Apple Watch en AirPods zijn vooralsnog geen prijsverhogingen aangekondigd. De kans is groot dat die apparaten in september duurder worden, want dan verschijnen de nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods van 2026.
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Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPad, Mac, HomePod of Apple TV te halen? In dat geval betekenen de prijsverhogingen bij Apple niet direct slecht nieuws. Je betaalt de hogere prijzen alleen bij Apple zelf, andere aanbieders hebben de nieuwe prijzen vooralsnog niet overgenomen. Dat kan in de toekomst wel gebeuren, dus wacht niet te lang met het doen van je nieuwe aankoop. Bekijk hier de laagste prijzen, zodat je niet te veel betaalt voor jouw nieuwe iPad, Mac, HomePod of Apple TV: