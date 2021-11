‘Apple werkt nog steeds aan drie-in-één draadloze oplader’

Apple lijkt opnieuw te werken aan een oplaadmat die in staat is om je iPhone, AirPods én Apple Watch tegelijk op te laden. Ook moet het in de toekomst mogelijk zijn om apparaten op te laden door ze op de achterkant van de iPhone te leggen.

Apple: drie-in-één draadloze oplader

Dit meldt de betrouwbare Mark Gurman van Bloomberg in zijn wekelijkse nieuwsbrief. De Apple-insider denkt dat Apple nog steeds werkt aan een oplader voor meerdere apparaten. Meer details geeft hij niet, maar we verwachten dat het om een oplaadmat gaat waarmee je de iPhone, AirPods en Apple Watch oplaadt.

In september 2017 presenteerde Apple al zo’n product: de AirPower. Die had iets unieks. De binnenkant bestond uit drie lagen spoelen, waardoor het niet uitmaakte waar je het apparaat op legde: hij laadde overal op. Het was iets wat geen ander bedrijf had geprobeerd.

Later bleek ook waarom. Door uitdagingen met oververhitting en andere technische obstakels verscheen de AirPower nooit. In maart 2019 trok Apple de stekker definitief uit het project. Maar Apple lijkt dus nog steeds plannen te hebben om zijn eigen multi-device charger te lanceren.

Ambitieuze plannen

Als het gaat om draadloze oplaadtechnologie, heeft Apple ook ambitieuzere plannen, weet Gurman. Zo zou Apple draadloze opladers willen ontwikkelen voor lange afstanden. Hierbij hoef je je iPhone niet ergens op een matje te leggen, maar laadt je toestel al op als je hem bijvoorbeeld in je broekzak hebt zitten.

Ook moeten Apple-apparaten elkaar in de toekomst kunnen opladen. ‘Stel je een iPad voor die een iPhone oplaadt, die op zijn beurt een andere iPhone, AirPods of een Apple Watch oplaadt’, schrijft Gurman. Deze techniek heet omgekeerd draadloos opladen. Er gaan al jaren geruchten het dit naar de iPhone komt, maar de nieuwste iPhone-modellen ondersteunen het nog niet.