Apple negeert naleving Digital Markets Act (en riskeert weer boete)

Apple loopt tegen een aantal zeer ernstige problemen aan bij het naleven van de Digital Markets Act in Europa. Dit is er aan de hand.

Apple negeert naleving Digital Markets Act

De Europese Commissie opende in maart een onderzoek naar Apple. Ze wilde vaststellen of de wijzigingen die Apple aanbracht in de Europese App Store in overeenstemming zijn met de regelgeving van de Digital Markets Act (DMA).

De DMA vereist dat Apple ontwikkelaars de mogelijkheid biedt om apps buiten de App Store om en zonder de kosten van de App Store te distribueren. Apple heeft deze ondersteuning ingevoerd met iOS 17.4. Het bedrijf brengt bij ontwikkelaars nog wel een tarief van 0,50 euro in rekening voor elke download na de eerste 1 miljoen jaarlijkse installaties.

Wijzigingen voldoen niet aan de eisen

Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager gelooft niet dat de wijzigingen van Apple voldoen aan de eisen van de DMA. Ze zegt: ‘We hebben een aantal ernstige problemen met Apple.’ Verder zegt ze dat de implementatie niet is wat van een dergelijk bedrijf wordt verwacht en dat de DMA-regels zullen worden gehandhaafd.

Als blijkt dat Apple de voorwaarden van de Digital Markets Act overtreedt, kan de Europese Unie boetes opleggen. Boetes tot vijf procent van de gemiddelde dagelijkse wereldwijde omzet (meer dan 1 miljard dollar). De Financial Times meldde vorige week al dat de Europese Commissie van plan is Apple aan te klagen voor het schenden van de DMA.

Apple heeft nog wel tijd om wijzigingen in iOS aan te brengen voordat de aanklacht wordt aangekondigd door de toezichthouders. De Europese Commissie zal naar verwachting in de komende weken een aankondiging doen. Het is goed mogelijk dat daarna nóg meer wijzigingen volgen in de App Store, zodat Apple uiteindelijk wel voldoet aan de Europese regelgeving.

