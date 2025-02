Deze Apple-dienst wordt duurder (maar nog niet voor iedereen)

Apple heeft de prijzen voor deze Apple-dienst per direct verhoogd, maar dit geldt vooralsnog niet in Nederland. Dit moet je weten.

Deze Apple-dienst wordt duurder

De Apple-dienst waar het om gaat is AppleCare+. Apple heeft de prijzen voor het maandelijkse AppleCare+ abonnement voor de iPhone in de Verenigde Staten verhoogd met 50 cent voor alle modellen. Het standaard AppleCare+ abonnement voor de iPhone 16-modellen kost nu 10,49 dollar per maand (was 9,99 dollar per maand). De prijsverhoging van 50 cent geldt voor alle beschikbare AppleCare+ plannen voor de huidige iPhone line-up van Apple en omvat zowel het standaardplan als het Diefstal en verlies-plan.

De prijzen van de tweejarige AppleCare+ abonnementen zijn daarentegen niet gewijzigd, net als de servicekosten en het eigen risico. De verhoogde prijzen gelden ook alleen bij maandelijkse betaling voor de Apple-dienst. Bovendien heeft Apple de prijzen van AppleCare+ abonnementen voor de iPad, Mac of Apple Watch vooralsnog niet verhoogd.

De reden voor de prijsverhoging

De prijswijziging voor de maandelijkse AppleCare+ iPhone-abonnementen komt doordat Apple volgens Mark Gurman van Bloomberg van plan is om de aankoopopties van AppleCare+ te verschuiven naar abonnementen. Daarom is het bedrijf begonnen met de geleidelijke afschaffing van eenmalige AppleCare+ diensten in alle winkels.

In de Apple Stores kunnen klanten die de Apple-dienst kopen, kiezen voor een maandelijks of jaarlijks te verlengen abonnement, waardoor de dekking niet meer vervalt. Apple houdt de opties voor een eenmalige AppleCare+ aankoop voorlopig wel beschikbaar in de eigen online store. Dit betekent dat klanten die liever een niet-verlengend AppleCare+ plan kopen dat na twee jaar afloopt, daar wel nog steeds voor kunnen kiezen.

Volgt Nederland?

Gezien de reden voor de prijsstijging van deze Apple-dienst is het waarschijnlijk dat Nederland en andere landen op termijn zullen volgen. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Als dat verandert, lees je het uiteraard direct op iPhoned!