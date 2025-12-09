Deze Apple-dienst komt na 5 jaar (!) eindelijk naar Nederland – en dit kun je ermee

Nederland en België krijgen er eindelijk een Apple-dienst bij, die al bijna vijf jaar in de Verenigde Staten beschikbaar is. Dit kun je ermee!

Apple Fitness Plus

Er komt een nieuwe Apple-dienst naar Nederland en België! Vanaf 15 december 2025 kun je Apple Fitness Plus gebruiken op je iPhone, iPad en Apple Watch. Helemaal nieuw is de dienst niet, want Apple Fitness Plus is al sinds 2020 beschikbaar in de Verenigde Staten. Apple heeft de dienst daarna geleidelijk in andere landen uitgebracht en dat geldt later deze maand ook voor Nederland en België.

Met Apple Fitness Plus krijg je toegang tot sportlessen en instructievideo’s voor bepaalde trainingen. Met behulp van een digitale sportcoach kun je verschillende workouts doen. Denk hierbij aan oefeningen als het lopen of rennen op een loopband, pilates, yoga, dansen, fietsen en roeien. Deze oefeningen kun je eenvoudiger uitvoeren met alle video’s in Apple Fitness Plus. Alle sporten kun je vastleggen met de Workout-app op je Apple Watch, zodat alle belangrijke gezondheidgegevens worden verzameld.

Zoveel betaal je voor de dienst

In Apple Fitness Plus krijg je toegang tot verschillende types workouts, waaraan regelmatig nieuwe sessies worden toegevoegd. Als je de nieuwe Apple-dienst gaat gebruiken krijg je bovendien gepersonaliseerde aanbevelingen, gebaseerd op je recente en favoriete activiteiten. In de applicatie zie je tijdens je trainingen de metingen van je Apple Watch en de AirPods Pro 3, zo worden de hartslagmeting en verbrande calorieën weergegeven.

De nieuwe Apple-dienst in Nederland en België is een handige toevoeging voor gebruikers, zeker als je regelmatig sport. Helaas komt Apple Fitness Plus niet gratis naar je iPhone, want het gaat om een betaalde dienst van Apple. Je betaalt 9,99 euro per maand voor Apple Fitness Plus. Wil je de sportdienst eerst uitproberen? Nieuwe abonnees krijgen een gratis proefperiode van één maand. Koop je een nieuw Apple-apparaat, zoals een iPhone of Apple Watch? Dan krijg je drie maanden gratis Apple Fitness Plus.

Meer over Apple Fitness Plus

De nieuwe Apple-dienst in Nederland en België is vooral interessant voor gebruikers die regelmatig sporten of dat willen gaan doen. Apple Fitness Plus is een speciale applicatie, waarin je twaalf verschillende soorten workouts terugvindt. Voor deze workouts kun je met Apple Fitness Plus persoonlijke trainingsschema’s opzetten en bijbehorende trainingvideo’s bekijken. Je kiest daarbij zelf hoe lang de trainingen duren, wie je digitale trainer wordt en welke muziek je tijdens de training hoort.

Apple Fitness Plus verzamelt data van je iPhone en Apple Watch, zodat je precies ziet hoe effectief en zwaar de training was. Het hebben van een Apple Watch is overigens geen vereiste, de sportdienst is ook alleen te gebruiken op je iPhone. Vanaf 15 december kun je een abonnement op Apple Fitness Plus afsluiten in Nederland en België. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe Apple-diensten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!