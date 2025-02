Apple werkt aan een slimme deurbel met Face ID – dit weten we al

Vorig jaar verscheen er een gerucht waarin stond dat Apple aan een slimme deurbel met Face ID werkt. Inmiddels zijn er nieuwe geruchten.

Apple werkt aan slimme deurbel met Face ID

Een paar maanden geleden meldde Mark Gurman van Bloomberg dat Apple bezig was met de ontwikkeling van een slimme deurbel en een slot met Face ID. Hij zei dat de deurbel draadloos verbinding zou maken met een compatibel nachtslot. Nu deelt X-gebruiker Kosutami een vermeende nieuwe functie die Apple plant voor de deurbel: MagSafe.

More hint: MagSafe on your door, it rings https://t.co/skvI0BqRnx — Kosutami (@Kosutami_Ito) February 25, 2025

Op bepaalde iPhones kun je met MagSafe een oplader of andere accessoires magnetisch bevestigen. MagSafe-ondersteuning op de slimme deurbel van Apple suggereert dat het mogelijk is om de deurbel, die waarschijnlijk een niet-verwijderbare batterij heeft, draadloos op te laden. Het is onduidelijk of de deurbel ook een USB-C poort krijgt voor bedraad opladen. Opladen via MagSafe is handig, maar slimme deurbellen hoef je meestal maar een paar keer per jaar op te laden.

De enige andere mogelijkheid die we kunnen bedenken, is dat de slimme deurbel van Apple een MagSafe achterplaat krijgt. Daarmee zou je de deurbel gemakkelijk kunnen weghalen en bevestigen. Maar dat zou toch echt te diefstalgevoelig zijn, dus die optie valt af. Volgens Gurman komt de deurbel van Apple op zijn vroegst in 2026 op de markt, dus hopelijk volgen er nog geruchten die een duidelijker beeld schetsen.

Smart home-producten

De grootste concurrent van Apple op dit gebied is Ring, dat in 2018 door Amazon werd overgenomen. Apple zal waarschijnlijk de privacy- en veiligheidsvoordelen van zijn eigen slimme deurbel aanprijzen. Er is al een HomeKit Secure Video service met end-to-end encryptie voor het opslaan van beelden in iCloud. En de deurbel zou een Secure Enclave kunnen hebben (een beveiligde chip die encryptiesleutels en andere privédata veilig opslaat).

Het ziet er al langer naar uit dat Apple plannen heeft om de komende jaren een grotere stap te zetten in de smart home-wereld. Zo verwachten we naast deze deurbel van Apple dit jaar nog een smart home-hub. En volgens geruchten heeft het bedrijf ook plannen voor een eigen HomeKit-camera voor binnenshuis, die kan concurreren met producten zoals de Logitech Circle View.

Kosutami

Kosutami is vooral bekend als verzamelaar van prototype Apple-hardware, maar deelt af en toe accurate informatie over toekomstige Apple-producten. Bijvoorbeeld dat de iPhone 16 Pro zou worden uitgerust met een metaalomhulde batterij, ongeveer 10 maanden voordat het apparaat werd gelanceerd. Ook zagen we al vroeg een Apple Watch-bandje dat is gemaakt van het controversiële FineWoven-materiaal. Aan de andere kant had Kosutami het mis toen hij zei dat de AirPods Pro 3 in augustus 2024 op de markt zouden komen. Of hij gelijk heeft over MagSafe in de slimme deurbel van Apple zal de tijd leren.