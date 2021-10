Apple-filosofie verandert: ‘functionaliteit nu belangrijker dan design’

Apple staat bekend om hun gelikte apparaten, waarbij aan élk detail is gedacht. Maar de tijd dat Apple vorm boven functie verkoos is voorbij, betoogt Bloomberg-journalist Alex Webb.

Hoe belangrijk vindt Apple het design nog?

In een artikel op de gerenommeerde website Bloomberg stelt Webb dat er iets is veranderd sinds Jony Ive in 2019 vertrok. De voormalig hoofdontwerper van Apple was jarenlang verantwoordelijk voor het design van Apple-producten, waaronder de iPod, iMac, iPad en iPhone.

In zijn periode had Apple een erg op het ontwerp gerichte benadering van productontwikkeling. Vorm was vaker belangrijker dan functie. In veel gevallen was het uiterlijk van een apparaat belangrijker dan het gebruiksgemak. Dit zorgde soms voor spanningen binnen Apple, zegt Webb. ‘Men vond dat misschien wel te veel prioriteit werd gegeven aan esthetiek.’

Perfect voorbeeld

Nu Jony Ive weg is, lijkt Apple van koers veranderd. De nieuwe MacBook Pro is daar een perfect voorbeeld van, meent Webb. Alle (controversiële) keuzes die vijf jaar geleden onder leiding van Jony Ive werden gemaakt, zijn met de nieuwste MacBook Pro verdwenen. Neem het vlindertoetsenbord, dat het apparaat dunner maakte, maar ook erg foutgevoelig was en niet lekker typte.

Apple introduceerde in 2016 ook de Touch Bar, een aanraakstrip boven het toetsenbord. Mooi was-ie zeker. Maar functioneel? ‘Hij is bijna onmogelijk om te gebruiken zonder te kijken’, zegt Webb. Het meest omstreden was de keuze om de MacBook uit te rusten met maar één soort aansluiting: usb-c. Het ontbreken van de andere poorten maakte de laptop dunner, maar handig was het niet.

Functie boven design

Met de nieuwe MacBook Pro 2021 verkiest Apple weer functie boven design. Het apparaat is dikker en de HDMI-poort en SD-kaartlezer zijn terug, net als de fysieke F-toetsen. Eerder veranderde Apple het ontwerp van de iPhone. ‘De gebogen randen zijn gedumpt’, zegt Webb. ‘Ze konden zorgen dat het scherm barstte als het op zijn kant viel.’

De journalist heeft nog een voorbeeld: de afstandsbediening van de Apple TV. ‘De symmetrie maakte hem visueel aantrekkelijk, maar zorgde dat gebruikers vaak per ongeluk op de verkeerde knoppen drukten als ze hem verkeerd vasthielden.’ Het ontwerp is in mei 2021 vernieuwd.

Bij iPhoned hopen we dat de slinger niet te ver terugzwaait in de richting van praktisch, want de aantrekkingskracht van Apple-apparaten is mede ontstaan door het prachtige, minimalistische design. Verkies jij vorm boven functie, of ben je blij met de ontwerpkeuzes die Apple bij de iPhone en MacBook Pro maakte? Laat het hieronder weten in de reacties!