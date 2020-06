Tijdens WWDC worden naast aankondigingen van software-updates ook de Apple Design Awards uitgereikt. Dit zijn de acht winnende apps van 2020.

Apple Design Awards 2020: Dit zijn de winnaars

WWDC is de uitgelezen kans voor app-ontwikkelaars om te laten zien wat ze in huis hebben. Apple zet tijdens het ontwikkelaarsevenement dan ook graag de beste applicaties in het zonnetje. De acht beste apps werden beloond met een Apple Design Award. Fotobewerkingsapps, games en zelfs een muzieknotatie-app komen aan bod. We zetten de winnaars van 2020 voor je op een rijtje.

Darkroom

Darkroom is een toffe fotobewerkings-app. Door de simpele interface is ‘ie makkelijk in gebruik en kan iedereen zijn iPhone-foto’s op een professionele manier bewerken. Zowel professionele fotografen als amateurs kunnen met de app uit de voeten.

Darkroom: Foto- & video-editor Bergen Co. 9,4 (483 reviews) Gratis via App Store

Looom

Met Looom maak je in een handomdraai een stop-motion animatie. Creatievelingen kunnen hiermee de mooiste tekeningen en animaties maken. De app is speciaal gemaakt voor iPadOS, waardoor je uitstekende integratie hebt met de Apple Pencil en donkere modus van iOS en iPadOS 13.

Looom Eran Hilleli 9 (4 reviews) € 10,99 via App Store

Shapr3D

Vooral voor architecten en iedereen die technische tekeningen maakt is Shapr3D een aanrader. Met een iPad en Apple Pencil kun je op elk moment een 3D-model tekenen. Door middel van ARKit kun je je modellen meteen in 3D zien. Met de nieuwe LiDAR-scanner is het binnenkort zelfs mogelijk om automatisch plattegronden en 3D-modellen van kamers te genereren.

Shapr 3D CAD modeling Shapr3D Zrt 9,2 (593 reviews) Gratis via App Store

Staffpad

Als je vaak muziek moet noteren is Staffpad een uitkomst. De app kan handgeschreven notaties makkelijk omzetten in digitale bladmuziek. Door de Apple Pencil-integratie wordt het je zelfs nog makkelijker gemaakt om de bladmuziek snel te bewerken.

StaffPad StaffPad Ltd. 9,6 (4 reviews) € 99,99 via App Store

Sayonara Wild Hearts

In de categorie Games viel Sayonara Wild Hearts in de prijzen. In deze dromerige arcade game zit je op een motor, doe je mee aan dance battles, schiet je lasers en nog veel meer. Je begeeft je in een droomwereld waar je de harmonie van het universum moet herstellen. Op de achtergrond hoor je een popnummer dat speciaal voor de game is gemaakt.

Sayonara Wild Hearts Annapurna Interactive 9,8 (40 reviews) Gratis via App Store

Sky: Children of the Light

De makers van het populaire PS3-spel Journey hebben dit jaar een prijswinnende iOS-game gemaakt. In Sky: Children of the Light ontdek je de wonderlijke wereld op zoek naar nieuwe gebieden. Onderweg kom je andere spelers tegen om vriendschappen mee te sluiten. Je doel? Verdwaalde sterren helpen terug te keren naar hun plek in de lucht.

Sky: Children of the Light thatgamecompany 9,6 (1871 reviews) Gratis via App Store

Song of Bloom

Voor liefhebbers van puzzelgames is Song of Bloom één van de beste. Door puzzels op te lossen kom je steeds meer te weten van het verhaal. Het is eigenlijk een collage van verschillende puzzels. Onder het genot van goede muziek is dit spel intrigerend en ontspannend tegelijk.

Song of Bloom Philipp Stollenmayer 8 (11 reviews) € 2,29 via App Store

Where Cards Fall

De avonturen- en puzzelgame Where Cards Fall gaat over herinneringen. Als speler bouw je huizen van kaarten om de herinneringen tot leven te brengen. De app integreert allerlei iOS-functies, zoals iCloud. Door de verschillende huizen te bouwen, creëer je een pad door de herinneringen.

Where Cards Fall Snowman 5,6 (4 reviews) Gratis via App Store

