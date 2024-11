Dit kun je in december nog van Apple verwachten (en dit juist niet)

Het jaar loopt ten einde, maar Apple komt in december nog steeds met nieuwe releases. Lees hier wat er binnenkort aankomt en wat niet.

Dit kun je in december van Apple verwachten

Apple zal in december waarschijnlijk vooral met nieuwe software en nieuwe diensten komen. De kans op nieuwe hardware is veel minder groot. We zetten alles voor je op een rij.

iOS 18.2

iOS 18.2 wordt rond half december verwacht, waarschijnlijk in de week van 9 december. En het is een enorme software-update voor iPhone-gebruikers, ook als je zoals wij in Nederland nog geen Apple Intelligence kunt gebruiken. Dit zijn alle AI-functies die Apple toevoegt in iOS 18.2:

Genmoji : maak je eigen aangepaste emoji die je in elke app kunt gebruiken.

: maak je eigen aangepaste emoji die je in elke app kunt gebruiken. ChatGPT in Siri : Siri kan gebruikmaken van de kennis van ChatGPT en daarnaast kun je ChatGPT rechtstreeks vragen stellen.

: Siri kan gebruikmaken van de kennis van ChatGPT en daarnaast kun je ChatGPT rechtstreeks vragen stellen. Image Playground : maak originele AI-afbeeldingen in verschillende stijlen.

: maak originele AI-afbeeldingen in verschillende stijlen. Visual Intelligence : gebruik de cameraregelaar van je iPhone 16 om relevante informatie over je omgeving op te vragen.

: gebruik de cameraregelaar van je iPhone 16 om relevante informatie over je omgeving op te vragen. Creëer met ChatGPT : OpenAI’s assistent kan originele teksten opstellen vanuit elke app.

: OpenAI’s assistent kan originele teksten opstellen vanuit elke app. Custom rewrites: met de schrijftools van Apple kun je automatisch een tekst herschrijven in een andere stijl.

Daarnaast voegt Apple functies toe aan iOS 18.2 die iedereen direct kan gebruiken. Dat zijn deze functies:

De app Mail krijgt de grootste update ooit.

krijgt de grootste update ooit. Er komen nieuwe features en instellingen voor de cameraregelaar .

. Updates voor de functie ‘ Zoek mijn ‘ om de locatie van een verloren voorwerp te delen met anderen of zelfs met luchtvaartmaatschappijen.

‘ om de locatie van een verloren voorwerp te delen met anderen of zelfs met luchtvaartmaatschappijen. Uitgebreide standaard app-categorieën en een nieuwe hub voor instellingen.

en een nieuwe hub voor instellingen. Dagelijkse Sudoku -puzzels in Apple News voor News+ abonnees.

-puzzels in Apple News voor News+ abonnees. En nog een aantal kleine updates en aanpassingen.

visionOS 2.2

Aan deze update van Apple in december hebben we in Nederland ook niet veel, maar we noemen hem toch voor de volledigheid. Een van de meest geliefde Vision Pro-functies, Mac Virtual Display, krijgt de upgrade waar veel mensen op hebben gewacht:

Een nieuwe groothoek -instelling.

-instelling. Een nog grotere ultragroothoek -instelling.

-instelling. Een hogere schermresolutie voor meer visuele helderheid.

voor meer visuele helderheid. Audioweergave die rechtstreeks van de Vision Pro komt en niet van de gekoppelde Mac.

iOS 18.2 en visionOS 2.2 krijgen allebei toffe nieuwe functies, maar er komen in december ook degelijke updates voor andere platforms van Apple:

iPadOS 18.2 krijgt de grote iOS-functies plus de iPad-exclusieve Image Wand -functie voor Notities.

plus de iPad-exclusieve -functie voor Notities. macOS Sequoia 15.2 biedt de meeste nieuwe Apple Intelligence-functies van iOS 18.2, plus AirPlay -upgrades, een weerwidget voor de menubalk en meer.

van iOS 18.2, plus -upgrades, een weerwidget voor de menubalk en meer. tvOS 18.2 voegt nieuwe instellingen toe voor de beeldverhouding en screensavers.

en screensavers. watchOS 11.2 komt er ook aan, maar het is nog niet bekend welke nieuwe functies er in zitten.

De eerste iOS 18.3 bèta

Apple brengt doorgaans de eerste bètaversie van nieuwe software uit binnen een paar dagen na de lancering van de voorganger, wat betekent dat de eerste iOS 18.3 bèta halverwege december zou moeten verschijnen.

Mark Gurman heeft gerapporteerd over wat iOS 18.4 de komende lente gaat brengen, maar we tasten nog grotendeels in het duister over wat we van iOS 18.3 kunnen verwachten. Dat maakt de bèta in principe extra spannend, omdat deze mogelijk meer verrassingen heeft dan anders.

De volgende generatie CarPlay

Apple heeft lang geleden beloofd dat de eerste auto’s met de volgende generatie CarPlay er voor het eind van 2024 zouden zijn. Die belofte staat nog steeds op de CarPlay-website. Apple gaf ook steeds meer hints over de aanstaande verschijning van de nieuwe CarPlay, die vermoedelijk nog in december plaatsvindt.

Nieuwe releases op Apple TV+

Apple TV+ is de laatste tijd erg populair en veel van de huidige hits zullen in december nieuwe afleveringen blijven uitzenden. Naast deze wekelijkse releases verschijnt er ook wat nieuw materiaal in december. De grootste nieuwkomer is Fly Me to the Moon. Andere hoogtepunten zijn een nieuwe natuurdocumentaireserie en wat kinderprogramma’s. Het is een beetje de stilte voor de storm van januari, waarin nieuwe seizoenen van Severance en Mythic Quest verschijnen.

Nieuwe releases voor Apple Arcade

Apple heeft onlangs zijn Apple Arcade-programma voor december en voor begin 2025 aangekondigd. In december verschijnen er acht nieuwe titels en dit zijn de hoogtepunten:

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+

Taling Tom Blast Park

Little Cities: Diorama (Apple Vision Pro)

PAC-MAN 256+

FF IV: THE AFTER YEARS+

Dit hoef je in december niet te verwachten van Apple

Na het verschijnen van de eerste M4 Macs in november, is Apple vrijwel zeker klaar met het uitbrengen van nieuwe hardware dit jaar. Het komt maar zelden voor dat Apple in december nog een nieuw product op de markt brengt. De enige uitzonderingen zijn apparaten die al ruim van tevoren waren aangekondigd en die nog net binnen Apple’s lanceringstijdlijn van 2024 vallen. Maar zo’n product verwachten we dit jaar niet.