Apple doet nog steeds iets illegaals in Nederland en krijgt 9e boete

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft Apple alweer een boete gegeven. Apple stelt overdreven eisen aan datingapps die een eigen betaalsysteem willen gebruiken. Lees in dit artikel wat Nederland daaraan doet.

Apple stelt onredelijke eisen aan betaalsystemen datingapps

Apple heeft in Nederland zijn negende boete van 5 miljoen euro opgelegd gekregen. Dit bedrag wordt elke week geëist omdat het nog steeds te weinig moeite doet om alternatieve betalingssystem van dating-apps toe te laten.

Het totaalbedrag van de boete werd door Nederland vastgezet op 50 miljoen euro. Apple moet met deze negende boete al 45 miljoen euro naar de Nederlandse geldkas overmaken. Of dit Apple ook écht in de portemonnee raakt, is nog maar de vraag.

Nederlandse AMC legt Apple boetes op

De waakhond bepaalde in januari dat het bedrijf uit Cupertino het voor datingapps makkelijker moet maken om hun eigen betaalsystemen te gebruiken. De details van Apple’s meest recente aanpak van dit probleem zijn ons gespaard. Toch vind de AMC dat de houding van Apple té monopolistisch blijft.

De enige verandering in beleid die wij hebben gezien was een verlaging van 3 procent van de commissie bij App Store-aankopen. Toch moeten de datingapps, zoals Tinder, Bumble en Happn, de aankopen via de alternatieve betalingssystemen bijhouden. Later zouden ze deze commissie alsnog moeten afdragen.

Apple waarborgt kwaliteit: ‘boete onterecht’

Apple is bij elke wekelijkse boete in Nederland in beroep gegaan. Ze komen met het argument dat alternatieve betaalsystemen buiten de App Store om privacy- en veiligheidsrisico’s voor de gebruikers met zich meebrengen.

Apple heeft eerder gezegd dat het klanten niet kan helpen met terugbetalingen als de aankoop via de datingapp zelf gaat. Ook zegt Apple dat ze veel geld hebben gestopt in een veilige digitale omgeving. Nederland zou dit moeten prijzen in plaats van afschieten.

Het resultaat: Apple betaalt in totaal 50 miljoen euro aan Nederland. Dit lijkt echter kleingeld voor het bedrijf als je kijkt naar Apple’s gemiddelde jaaromzet.