Apple neemt weer-app Dark Sky over: zo kan de Weer-app eruit gaan zien

Apple heeft de populaire weer-app Dark Sky overgenomen. De overname zorgt voor problemen bij andere weer-apps, maar zou goed nieuws betekenen voor de Weer-app die standaard op je iPhone staat.



Apple neemt weer-app Dark Sky over

De Weer-app van Apple is nu grotendeels afhankelijk van The Weather Channel. Daar lijkt spoedig verandering in te komen nu het bedrijf plots Dark Sky heeft opgekocht, een populaire weer-app en de eigenaar van een belangrijke api (application programming interface) die veel andere weer-apps ook gebruiken.

Deze api bevat de benodigde informatie om de weersverwachting weer te geven en wordt door tal van apps benut: van weer-app Carrot Weather tot Google Chrome, DuckDuck Go, Microsoft, Runkeeper en meer. Al deze bedrijven moeten een alternatief gaan zoeken, want met de overname sluit Apple de Android-app van Dark Sky vanaf 1 juli en stopt de api in 2022.

Grote opknapbeurt voor Weer-app op komst

Het zal Apple dan ook voornamelijk om deze api gaan om zijn eigen weer-app een grondige opknapbeurt te geven. Het is een kwestie van tijd tot deze app nieuwe functies en een nieuw ontwerp krijgt. Laten we hopen dat dit ook betekent dat de Weer-app eindelijk naar de iPad komt, want opmerkelijk genoeg is dat in 2020 nog steeds niet het geval.

De kans dat deze nieuwe Weer-app al op tijd klaar is voor iOS 14, is klein. Apple onthult de nieuwe update altijd in juni tijdens WWDC, wat het erg krap maakt om met een dergelijke grote aanpassing te komen. Wij verwachten dat Apple deze verbetering bewaart voor iOS 15 in 2021.

Ontwerper Parker Ortolani liet er geen gras over groeien en draaide vliegensvlug een concept in elkaar, dat je kunt zien in de afbeeldingen in dit artikel. Dit concept combineert elementen van Apples huidige Weer-app en combineert dit met de uitgebreidere opties van Dark Sky. De geanimeerde achtergronden zijn verleden tijd, waardoor de app beter past bij het frisse en opgeruimde ontwerp van Apples andere apps.

