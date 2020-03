Tim Cook legt in een open brief uit welke maatregelen Apple treft om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo gaat Apple met het coronavirus om

Ten eerste doneert Apple 15 miljoen dollar om patiënten met het coronavirus weer beter te krijgen. Dit geld wordt ook gebruikt om de economische gevolgen te verzachten, bijvoorbeeld omdat freelancers en/of mensen met een nuluren-contract tijdelijk minder of geen werkzaamheden hebben.

Daarnaast kondigt Cook aan dat alle Apple Stores buiten het vasteland van China tot en met 27 maart gesloten zijn. Mensen met een tijdelijk en/of vast contract krijgen doorbetaald. Cook schrijft dat medewerkers van Apple-kantoren zoveel mogelijk thuiswerken. Personeelsleden die dit niet kunnen moeten zo min mogelijk contact met anderen hebben.

Verder heeft Apple News, dat officieel nog niet in Nederland beschikbaar is, een speciale sectie aan het coronavirus gewijd. Een redactie plaatst hier artikelen die betrouwbare informatie geven over de pandemie. Eerder werd al duidelijk dat WWDC 2020, een ontwikkelaarsconferentie die in juni plaatsvindt, volledig online georganiseerd wordt.



Virus houdt wereld in haar greep

In het vasteland van China zijn alle Apple Stores juist weer geopend. De iPhone-maker heeft maar liefst 42 vestigingen in het land, waarvan sommigen al sinds begin februari dicht waren. “De infectiegraad is dramatisch verminderd, maar alsnog zijn de effecten duidelijk merkbaar”, zo schrijft Tim Cook erbij.

De hele wereld is in de ban van het coronavirus, en ook Apple merkt daar dus de gevolgen van. Eerder zetten we al de gevolgen van het virus voor Apple op een rij. Er gaat bijvoorbeeld waarschijnlijk een tekort aan iPhones en onderdelen ontstaan, omdat er minder geproduceerd wordt. Of het Apple maart-event doorgaat is nog niet duidelijk. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat het bedrijf volgende week een nieuwe MacBook Air aankondigt. Wellicht gebeurt dit compleet online.