Apple gaat coronavirus-apps extra streng controleren. Alleen programma’s van erkende instanties komen de App Store in. Op die manier probeert Apple de verspreiding van onjuiste informatie tegen te gaan.

Apple extra scherp op coronavirus-apps

Het bedrijf kondigt het nieuwe beleid aan in een persbericht. “Mensen van over de hele wereld vertrouwen op apps voor hun nieuwsvoorziening over COVID-19”, zo begint het bericht. “Om aan deze verwachtingen te voldoen worden apps [die met het coronavirus te maken hebben – iPhoned] kritisch beoordeeld. Op die manier kan Apple garanderen dat het nieuws van betrouwbare bronnen komt.”

Apple geeft verder aan welke bronnen zij als betrouwbaar ziet. Hieronder vallen onder meer regeringen, internationaal erkende gezondheidsorganisatie als de WHO, universiteiten en gerenommeerde bedrijven uit de medische industrie. “Alleen ontwikkelaars van deze entiteiten zouden een app moeten indienen die met COVID-19 te maken heeft”, schrijft de iPhone-maker.

Verder geeft Apple aan dat ontwikkelaars van dit soort programma’s een snel beoordelingsproces kunnen aanvragen. Op die manier wordt het programma sneller gecheckt door een medewerker. Ook kunnen non-profit organisaties in aanmerking komen voor een gratis ontwikkelaarsaccount voor de App Store, dat normaal gesproken 99 euro per jaar kost. Deze regeling geldt overigens niet voor Nederland.

Apple en het coronavirus

Inmiddels is het coronavirus een pandemie en heeft vrijwel ieder wereldbedrijf ermee te maken, waaronder Apple. Afgelopen week maakte de iPhone-maker bekend dat WWDC 2020 bijvoorbeeld volledig online gaat plaatsvinden. Bovendien zijn alle Apple Stores wereldwijd gesloten tot en met 27 maart, behalve in het vasteland van China. Ook doneert Apple een groot geldbedrag om de gevolgen van het virus te bestrijden.

Het is momenteel nog onduidelijk of er deze maand een Apple-evenement gaat plaatsvinden. Sinds jaar en dag houdt het bedrijf in maart een evenement voor het aankondigen van nieuwe producten, maar de presentatie is nog niet officieel gemaakt. Wel gaan er geruchten dat Apple aankomende week in ieder geval een nieuwe MacBook Air onthult.