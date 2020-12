2020 was een turbulent jaar voor de hele wereld, dus ook voor Apple. De Apple Stores gingen op slot, alles ging voortaan digitaal en de iPhone liet dit jaar langer op zich wachten dan ooit tevoren. In dit artikel blikken we terug op 2020: zo ging Apple met de coronacrisis om.

Terugblik: Apple en de coronacrisis

In Nederland vond de eerste coronabesmetting op 27 februari 2020 plaats, maar Apple had al eerder met het virus te maken. Dat komt omdat het bedrijf een hoop fabrieken in China heeft. In december 2019 startte het coronavirus in de Chinese regio Wuhan, waarna het zich over de wereld verspreidde.

Tekort aan iPhones en gesloten winkels

De eerste uitdaging diende zich daarom al vroeg in het jaar aan voor Apple: hoe verder nu de fabrieken dicht moeten? Het bedrijf zette alle zeilen bij om waar mogelijk productiefaciliteiten op te tuigen, maar kon tekorten niet voorkomen. Met name vervangende iPhones, die klanten krijgen opgestuurd wanneer hun eigen toestel kapot is, waren begin dit jaar schaars.

Medio maart begon het coronavirus zich in rap tempo over de wereld te verspreiden. Genoeg reden voor Apple om vrijwel al haar winkels wereldwijd te sluiten. Ook stuurde het bedrijf het grootste gedeelte van haar personaal naar huis. Enkel essentiële medewerkers mochten naar kantoor blijven komen. Rond maart gingen de Chinese Apple Stores overigens net weer open na een sluiting van enkele maanden.

Online werd de norm

Het was afgelopen jaar echter niet verantwoord om in grote getalen bij elkaar te komen. Alle presentaties van nieuwe producten vonden dan ook online plaats, of niet. Het maart-event, waar in 2019 bijvoorbeeld Apple TV Plus en Apple Arcade werden onthuld, ging dit jaar bijvoorbeeld niet door. Ook de nieuwe iPhone SE, een toestel waar reikhalzend naar werd uitgekeken, werd in april ‘gewoon’ met een persbericht wereldkundig gemaakt.

Het eerste Apple-event van 2020 vond pas in juni plaats. WWDC, de jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars, werd voor het eerst compleet online georganiseerd. Tijdens de belangrijkste keynote werden onder meer iOS 14, iPadOS 14 en watchOS 7 uit de doeken gedaan. Ook gaf het bedrijf een voorproefje van Apple M1, de kersverse compleet door Apple gemaakte chip die onder meer in de onlangs verschenen MacBook Air zit.

Mondkapjes, donaties en geld inzamelen

De pandemie woekerde ondertussen door en dus besloot het bedrijf van Tim Cook te helpen en de handen uit de mouwen te steken. Apple produceerde zodoende miljoenen mondkapjes die wereldwijd werden uitgedeeld aan hulporganisaties. Ook doneerde de iPhone-maker aan instanties die bezig waren (en zijn) met de bestrijding van het virus.

Afgelopen april vond in het kader daarvan het One World: Together At Home-evenement plaats. De opbrengsten van dit online festival – waar onder meer Lady Gaga, Paul McCartney en Billie Eilish optraden – gingen volledig naar het speciaal opgetogen coronafonds van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

CoronaMelder

Dat Apple en Google intensief zouden gaan samenwerken had waarschijnlijk niemand in 2019 kunnen voorspellen. Toch is dat afgelopen jaar gebeurd. De twee techgiganten sleutelden namelijk samen aan de onderliggende techniek die nodig is voor coronavirustracker-apps, die worden gebruikt om de verspreiding van het virus tegen te gaan en in kaart te brengen.

Apple en Google hebben de figuurlijke poorten van hun besturingssystemen (iOS en Android) opengezet waardoor telefoons van beide kampen met elkaar kunnen communiceren. Deze techniek kan vervolgens gebruikt worden voor de ontwikkeling van nationale apps tegen de verspreiding van het virus. De Nederlandse variant, CoronaMelder, is sinds oktober landelijk actief.

Unieke vertraging

Normaal gesproken is september iPhone-maand, maar 2020 houdt zich niet aan mores. Vanwege de eerder dit jaar gesloten fabrieken en de daaruit voortvloeiende productieproblemen werd de Apple-smartphone namelijk uitgesteld naar oktober. Wel organiseerde het bedrijf een geheel digitaal evenement in september. Hier kregen we onder meer de nieuwe Apple Watches en iPad Air 2020 te zien.

iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

Halverwege oktober was het tijd voor de nieuwe iPhone. Of beter gezegd: iPhones. 2020 is namelijk het drukste iPhone-jaar ooit omdat de iPhone 12 uit maar liefst vier modellen bestaat. Om de release in goede banen te leiden besloot Apple het toestel in twee rondes uit te brengen. Halverwege oktober verschenen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro; de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max volgden in november.

De release verliep echter alsnog niet helemaal vlekkeloos. Tot op de dag van vandaag moet je namelijk rekening houden met flinke levertijden. Wie nu bijvoorbeeld een losse iPhone 12 Pro Max bestelt, moet rekening houden met een levertermijn van gemiddeld 5 tot 7 weken. Een iPhone 12 Pro met abonnement doet er gemiddeld 6 tot 8 weken over om jou te bereiken.

Nieuw hoofdstuk voor de Mac

Het laatste Apple-event vond vorige maand plaats. Tijdens een korte, ietwat technische online presentatie stond het bedrijf stil bij de grootste update voor de Mac in jaren. De komende periode worden alle Apple-computers van een M1-chip voorzien: het Intel-tijdperk komt tot een einde. Met andere woorden: het fundament van de Mac wordt vervangen.

Als eerst zijn de MacBook Air, MacBook Pro (13 inch) en Mac mini aan de beurt. In onze MacBook Air met M1-chip review staan we uitgebreid stil bij de aardverschuiving, maar kort gezegd denken we dat de M1-chip een juiste zet is geweest. Apple is immers niet langer afhankelijk van derden (Intel), maar kan zijn eigen plan trekken.

Er was dit jaar geen One More Thing-moment tijdens Apple-presentaties. Bij gebrek aan beter gaat de AirPods Max er daarom met de stempel ‘verrassing van het jaar’ vandoor. Apples eerste over-ear koptelefoon verscheen op de valreep van dit jaar en leverde het bedrijf een hoop scheve blikken op. De tijd gaat uitwijzen of deze hoofdtelefoon net zo trendsettend gaat zijn als zijn kleinere broertjes, de AirPods en AirPods Pro.

Op naar 2021

Laten we hoop dat 2021 een normaler jaar wordt voor de wereld, en dat Apple grotendeels op vertrouwde voet kan verder gaan. Traditioneel gezien organiseert het bedrijf minstens drie presentaties in een jaar: in maart, juni en september. Ook in november wordt de pers weleens bijeen geroepen.

Het eerstvolgende Apple-evenement vindt waarschijnlijk in maart 2021 plaats. Kijkend naar de geruchten, verwachten we tijdens deze presentatie onder meer de derde generatie AirPods, ververste iMac en een nieuwe Apple TV te zien. Juni staat uiteraard in het teken van nieuwe softwareversies en laten we hopen dat de iPhone 13 zijn gezicht in september toont, en dus niet in oktober.

