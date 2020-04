Apple heeft verduidelijkt hoe het zit met zijn ‘corona-app’ en de privacy van gebruikers. Het gebruik van de functie is vrijwillig, gegevens worden niet-herleidbaar gemaakt en ook moet je zelf toestemming geven voor het doorsturen van informatie.



Corona-tracker van Apple en privacy

Vorige week maakten Apple en Google bekend samen te werken aan een traceerfunctie voor corona-apps. Omdat Android en iOS samen een miljardenpubliek bereiken, zitten veel mensen met vragen over de privacygevolgen, ook politici. Enkele Amerikaanse senatoren stelden daarom schriftelijke vragen aan Apple voor opheldering.

‘Het is niet nodig om straks in te loggen met een identificatiemiddel, zoals een Apple ID’, steekt Apple van wal. ‘Gegevens worden niet doorgestuurd naar Apple of een nationale overheid. Toegang tot belangrijke informatie over persoonlijke gezondheid zou niet ten koste moeten gaan van iemands privacy’, schrijft het bedrijf stellig.

Ook vroegen enkele senatoren zich af hoe Apple de privacy van app-gebruikers wil gaan bewaken. Het bedrijf geeft onder meer aan dat personen expliciet toestemming moeten geven voor het versturen van hun gegevens, en dit dus niet op de achtergrond plaatsvindt. Tevens wordt informatie niet-herleidbaar gemaakt. Hierdoor is het moeilijker om achter de identiteit van een app-gebruiker te komen.

Verder mag de coronatracker alleen gegevens verzamelen die nodig zijn voor het achterhalen van de verspreiding en bestrijding van het coronavirus, en niet voor andere zaken. Tot slot is gebruik van de ‘coronatracker’ vrijwillig. Apple gaat dus niet zomaar een app op je iPhone installeren.

Over de coronatracker van Apple en Google

Apple en Google werken samen aan een traceerfunctie voor het coronavirus. Het gaat hier dus niet om een app, maar om de onderliggende techniek die een app kan gebruiken. Apple en Google maken dus in feite de weg vrij voor ontwikkelaars om een app te bouwen.

De Nederlandse overheid is hierover momenteel in gesprek met meerdere partijen. Afgelopen week stelden wij enkele vragen over deze corona-app aan app-experts en het RIVM zelf.

