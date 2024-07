Apple Music Classical heeft nu een top 100 met de beste klassieke muziekalbums. Wij vertellen hoe je deze lijst kunt vinden. Genieten maar!

Apple Classical Top 100: dit is de beste klassieke muziek

Wanneer je een fan van klassieke muziek bent, is Apple Music Classical je op het lijf geschreven. Hier kun je genieten van allerlei soorten klassieke muziek, van Bach tot Wagner en alles wat er nog tussen zit. Als je al een abonnement hebt op Apple Music krijg je Apple Music Classical er gratis bij, je gaat dan niet meer betalen voor je abonnement.

Het is alweer een jaar geleden dat Apple de klassieke variant van Apple Music heeft uitgebracht. Er zijn sinds de release niet veel nieuwe functies bij gekomen. Daar kwam onlangs verandering in met de top 100 van klassieke albums.

Om de top 100 van klassieke albums in Apple Music Classical te openen ga je in de app naar ‘Home’. Vervolgens scrol je naar beneden tot je ‘Klassieke top 100’ ziet staan. Tik hierop om de lijst met albums te openen.

Zoveel kost Apple Music (Classical)

Een abonnement op Apple Music heb je al voor 10,99 euro per maand. Als gezin kan je een combi-abonnement aanschaffen (16,99 euro) en als student betaal je slechts 5,99 euro!

Als je dus naar de top 100 van klassieke albums in Apple Music Classical wilt luisteren zit er niets anders op dan een abonnement te nemen. Als je 10,99 per maand nog net wat teveel vindt, kun je toch nog zo’n 2 euro per maand besparen op het abonnement.

Je moet dan het abonnement afsluiten via je Apple ID op je iPhone, iPad of Mac. Als je hier dan voor een jaarabonnement kiest, betaal je als individuele gebruiker in totaal 109 euro. Deel je dit door twaalf, dan betaal je per maand dus ‘slechts’ 9,08 euro. Dit is flink minder dan de 10,99 euro die je bij een maandelijks abonnement neerlegt.

